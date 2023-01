By

El Diputado Carlos Olson recorrió las calles de Punta Naranjos donde visitó a los vecinos y les recordó que tanto él como su equipo están a sus órdenes para la gestión de diversos servicios.

Olson se puso a la orden con los vecinos de esta colonia del oriente de la ciudad y les reiteró que ellos y cualquier ciudadano de su distrito puede contactarlos a través de sus redes sociales y al número 614-533-2973.

“El estar en tierra es parte esencial de nuestro trabajo como Diputados. Si no visitamos a los vecinos no conocemos sus gestiones y no conocemos el lado humano de las necesidades de nuestra ciudad”, mencionó Olson.

Esta visita es parte del trabajo que ha estado realizando el Diputado Olson en el oriente de la ciudad, donde ha estado realizando eventos y recorridos desde el inicio de su gestión.