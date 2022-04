Alistan traición a la democracia del país

Una propuesta descabellada y regresiva

Reforma electoral una caja china ideal

Un éxito Foro de Proveeduría

Después de haber vivido la amarga experiencia de la derrota cuatrotera cuando no lograron la mayoría calificada para aprobar las reformas constitucionales en materia de la industria eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue la misma ruta de su narrativa del engaño.

Ahora presentó una reforma constitucional de 18 iniciativas que tienen que ver con el tema electoral. Una propuesta descabellada y regresiva. Una verdadera traición a la vida democrática del país.

El padre de la cuatroté busca afanosamente un control del sistema electoral del país con esta reforma constitucional que ya fue anunciada con bombo y platillo.

****

Entre los puntos a destacar de la propuesta destaca la iniciativa para desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

También pretende dejar inexistentes las OPLEs de los estados para que todas las elecciones las maneje el nuevo instituto.

De tal manera que toda la capacidad de maniobra política electoral de las elecciones locales que tengan los estados desaparecerá; así el INEC se convertiría en un gran ente concentrador de decisiones que, a la vieja usanza, hará que todo se decida en la Ciudad de México.

De aprobarse la iniciativa, la Cámara baja dejaría de tener 500 diputados y pasaría a 300; mientras que la de Senadores de 128 a 96.

El presidente pretende generar una legislación única nacional en materia electoral, lo que provocaría que se volviera a concentrar todo el poder electoral en el centro del país, tal como ocurría en la época Barlettiana.

López Obrador se inmiscuye a tal grado en los asuntos locales de los estados y de los municipios que uno muy grande solamente podría tener hasta 9 regidores.

La iniciativa contempla la reducción del financiamiento público a los partidos políticos en un 50 por ciento. Esta propuesta se vende como el gran atractivo para los mexicanos. Argumentan que será una nueva democracia, muy barata, que costará menos de 24 mil millones de pesos al año.

****

Y entre otras cosas, el proyecto de reforma de López Obrador contempla un gran candado para la imposición de consejeros y de magistrados electorales mediante el voto popular, los cuales serían propuestos por los poderes de la unión.

Se debe poner mucha atención en esta trampa electoral porque los candidatos no vendrían de la ciudadanía, sino del poder público; en este caso los tres poderes los controlaría, cuando menos, dos tercios del poder ejecutivo.

Por lo que los consejeros y magistrados surgirán de propuestas casi directas del poder ejecutivo.

Un tema en el que muchos están de acuerdo es el de la implementación del voto electrónico, ya que este sí reduciría sustancialmente el costo de los procesos electorales.

Y ya como una minucia, se propone reducir el porcentaje de participación ciudadana para que una revocación de mandato sea vinculante; la propuesta es que baje del 40 al 33 por ciento.

A reserva de que esta iniciativa debe de seguir siendo analizada y desmenuzada, todo parece que es regresar a la época muy similar a cuando la secretaría de gobernación en los 80s concentraba todo el poder político electoral y de botepronto, pareciera que los mexicanos electoralmente van a retroceder 35 años.

Sin embargo, PAN, PRI y PRD ya mordieron el anzuelo y salieron de forma automática a decir que la reforma no pasará, cuando la prudencia política los obligaba a un análisis mínimo y luego a fijar una postura.

****

Visto está que la estrategia de palacio nacional es haber sembrado la idea que los de la Alianza va por México son unos traidores a la patria, y a partir de este posicionamiento ahora les van a decir que son unos traidores a la democracia.

En el ambiente político nacional está muy claro que, aunque esta reforma no sea aprobada, AMLO saldrá ganando ya que logra distraer de los grandes temas en los que no tiene ninguna respuesta positiva, como es el caso de las desaparecidas y los feminicidios cuya “punta del iceberg” la visibilizó Debanhi Escobar.

Le servirá también como cortina de humo para tapar otros casos como la discordia entre sus dos grandes amigos Gertz y Scherer a los que incluye en el primer círculo del poder presidencial.

Otro asunto que tiene que ser cubierto, no solo con una caja china, ni con una cortina de humo, sino con una pared de piedra, es la galopante inflación de los productos básicos que ya agravó la crisis económica del país.

Por cierto, al presidente no le quedó otra que recurrir a las estrategias de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari, para firmar pactos con los empresarios y tratar de frenar un poco el incremento de precios en una muy pobre canasta básica de 24 artículos

****

Una grata sorpresa y una excelente convocatoria fue la que generó la tarde de ayer el maestro Ramón Salcido, director del portal El Monetario, y periodista de hace muchos años quien llevó a cabo un evento denominado “Foro de Proveeduría” en un conocido complejo de eventos sociales ubicado sobre la Avenida de las Industrias.

Salcido aprovechó el evento para llevar a cabo la presentación de su más reciente libro, primero de su autoría propia, aprovechando el nutrido auditorio para dar las gracias por el apoyo brindado a su publicación.

El difícil tema de la Proveeduría a la industria maquiladora fue abordado de manera magistral por el maestro Salcido, así como los panelistas que acompañaron al novel escritor, destacando la participación de Héctor Núñez Polanco de Denac, la Doctora Eicka Don Juan Callejo, así como el ingeniero Eduardo Ramos Morán y el Licenciado José Castañón.

En el evento se dieron cita jóvenes emprendedores, así como micros y pequeños empresarios quienes escucharon los consejos por parte de ingenieros y licenciados que han laborado muchos años en empresa maquiladora y conocen todos los recovecos par poder ingresar al mundo maquilador en calidad de proveedor.

Salcido es reconocido por ser un micro empresario tenaz y aferrado, así que no hay que quitarle el ojo de encima, ya que este primer evento es apenas el inicio de una serie de acciones que Ramón Salcido emprenderá en beneficio del empresariado juarense.

Entre los presentes, podemos destacar el presidente de Canacintra, Thor Salayandía y su directora Liliana Licon.