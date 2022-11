By

“Venimos a alzar la voz por Chihuahua y por los chihuahuenses, ¡retamos! A los diputados federales de MORENA por Chihuahua a votar por más recursos para el estado, 4 años sin inversión del gobierno federal es lo que tiene nuestro estado, no hay nada en este presupuesto para el 2023, nada más un porcentaje pírrico en participaciones y con eso quieren dar la cara a los chihuahuenses” respondieron los diputados federales del PAN a los legisladores de MORENA a quienes señalaron de mentirosos por usar la tribuna para desacreditar el trabajo de las autoridades estatales.

Los legisladores del PAN Rocío Reza, Angeles Gutiérrez, Patricia Terrazas, Laura Contreras, Daniela Álvarez, Rocío González, Eliseo Compeán y Salvador Alcantar, subieron a tribuna de la Cámara de Diputados y señalaron a sus homólogos de MORENA por abandonar su estado y no hacer el mínimo esfuerzo por elevar el presupuesto asignado para el estado de Chihuahua en 2023; una entidad federativa que mantiene buenos resultados, competitividad y economía -dijeron- por los buenos gobiernos de Acción Nacional.

“Los diputados de MORENA mienten, los diputados no están ni en su estado, ni están en Ciudad Juárez quienes dicen representarlos, el gobierno federal ha dejado solo al estado y también a los municipios, todo lo que va quitando el gobierno federal el estado lo tiene que asumir, así sucedió con las escuelas de tiempo completo, con las estancias infantiles, con los recursos para mujeres, tiene que salir al quite el gobierno del estado para hacer frente a todo esto” señalaron los diputados albiazules en voz de Rocío Reza.

El equipo de diputados del PAN por Chihuahua señaló el fracaso en materia de seguridad por el contubernio que mantiene la federación con el crimen organizado y su fallida estrategia contra el crimen; por ello -dijo Reza- Gobierno del Estado impulsa una verdadera estrategia con la creación de la Plataforma Centinela.

Además, fueron contundentes al reclamar el abandono a los tramos carreteros federales que actualmente son un peligro para las familias que transitan por esas vías debido a la falta de mantenimiento y que nuevamente se quedaron sin recursos este año; “se requieren 3 mil 200 millones de pesos para su mantenimiento, cómo ven si votamos eso el día de hoy. La gobernadora Maru Campos ha tenido que invertir 11 millones de pesos en los tramos federales porque estamos llenos de baches” señaló al dirigirse a los diputados de MORENA mientras estos intentaban detener su intervención.

“Voten en contra de su estado, se necesita mucho cinismo para estar levantando el dedo a los caprichos del patriarca de nuestro país, cómo no estar indignados si están destruyendo a México, la ingobernabilidad no es nuestro destino, lucharemos fuerte por corregir el rumbo, Chihuahua merece más, México merece más, la verdadera voz de México grita,

el ¡INE NO SE TOCA!” concluyó.

Los legisladores del Partido Acción Nacional, reiteramos nuestro compromiso por lograr mejores condiciones para Chihuahua y estamos convencidos de sostener y mantener la defensa de la democracia que hoy es atacada desde el Gobierno Federal y el Partido Morena.