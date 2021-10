By

Ante el anuncio de la reapertura de la frontera el 8 de noviembre, cientos de pobladores en Tijuana, Baja California, acudieron a las oficinas de Bienestar Social para obtener su certificado de vacunación anticovid, luego de no poder obtenerlo vía web.

“En la plataforma es prácticamente imposible, uno de cada 10 personas lo logra y los demás no lo puedes lograr y va a ser requerido para varios trámites, entre ellos cruzar a Estados Unidos”, mencionó Ezequiel Vázquez.

Las autoridades federales prevén atender este viernes a unas mil 500 personas, en su mayoría adultos, que buscan realizar dicho trámite, por eso afuera de las oficinas instalaron mesas para brindar esa atención.

“Muchos mexicanos están ya esperando esta fecha, el 8 de noviembre, tener su visa y ahora su certificado contra covid-19 para poder ingresar a Estados Unidos”, expuso Gilberto Herrera, delegado de los programas de Bienestar Social en Baja California.

Quienes buscan viajar a Estados Unidos lo hacen por esparcimiento, compras o visitar a familiares.

Para Francisco Madero es necesario ir a California, a donde iba hasta hace 19 meses a comprar productos para revenderlo y tener un poco de dinero.

“Usted sabe que no nos alcanza, entonces para no estar de balde en la casa, me voy a comprar ‘chacharas’, comprar cositas de a dólar, dos dólares para venderlos en el sobre ruedas para seguir la tradición de mantener más, más mi vida”, expresó.

Otros quieren aprovecharlo para las compras decembrinas y pasear, aunque sea un día, como Alejandro Brown.

“Hay productos que realmente consideramos que son mucho más baratos allá y pues a uno le sirve de recreación allá”, dijo.

