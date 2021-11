Con el tema “Los complejos escenarios de la dinámica migratoria en México” dará inicio el Congreso Internacional de Ciencias Sociales Paso del Norte 2021 el próximo lunes 8 de noviembre, el cual se transmitirá por las redes sociales de la institución.

A partir de las 9:10 horas, en el Facebook oficial del ICSA y del Departamento de Ciencias Sociales de la UACJ, el Dr. Rodolfo Cruz Piñeiro, de El Colegio de la Frontera Norte abordará ese tema e impartirá la Cátedra Patrimonial Dr. Rodolfo Tuirán.

Posteriormente, a las 18:15 horas, Urani Montiel y Amalia Rodríguez harán la presentación del libro “Frontera creadora: Ciudad Juárez como dramaturgia”.

El 9 de noviembre, a las 9:15 horas, la Dra. Martha Singer, de la Universidad Nacional Autónoma de México, ofrecerá la conferencia virtual “Problemas emergentes. Nuevas agendas para las ciencias sociales; a las 16:00 horas, se transmitirá la presentación del libro “Los días y trabajos de Rodolfo Tuirán”, a cargo de los doctores Rodolfo Cruz Piñeiro y Willebaldo Martínez Toyes.

Ese mismo día, a las 18:00 horas, concluirá el segundo día de actividades de este Congreso con la presentación del libro “Fisuras, enmiendas y transiciones: géneros y espacio (s)”, de la doctora Rosalba Robles, obra que será comentada por los doctores Luis Manuel Lara Rodríguez y Elsa Patricia Hernández Hernández, y como moderador del evento participará el Mtro. Juan Carlos García Valtierra.

El 10 de noviembre, a las 9:15 horas, la Dra. Gina Zabludovsky impartirá la Cátedra Patrimonial que lleva su nombre con la plática “Contribuciones y desafíos de la sociología”; a las 11:15 horas, en la tercera jornada de actividades, el Dr. Renato Balderrama Santander, director del Centro de Estudios Asiáticos de la UANL, dará la conferencia “Asia en la nueva economía mundial”.

Con la presentación de los libros The politics of technology in Latin America (volumen 1). Data protection, homeland security and the labor market y The politics of technology in Latin America (volume 2), programado a las 18:15 horas, terminará el cuarto día de actividades de este Congreso.

Para el 11 de noviembre, a las 9:15 horas, el Dr. Víctor Orozco ofrecerá la conferencia “Cuatro hitos en la historia de Ciudad Juárez”, y a las 13:15 horas se dará la plática sobre el Premio José Fuentes Mares.

Para cerrar con las actividades académicas de este Congreso, el 12 de noviembre a las 11:15 horas, el doctor Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, impartirá la Cátedra Patrimonial que lleva su nombre con el tema “La economía mexicana en un contexto de recuperación y pandemia”.

El Congreso Internacional de Ciencias Sociales Paso del Norte 2021 se transmitirá por las páginas de Facebook ICSA-UACJ Oficial y Departamento de Ciencias Sociales.