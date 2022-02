By

Pese a la presencia de nieve y las bajas temperaturas, los diferentes módulos habilitados para llevar a cabo la jornada de vacunación a las personas de 40 a 59 años, fueron abiertos con normalidad, mismos que presentan gran afluencia de ciudadanos.

Muchos de los ciudadanos acudieron desde antes de as 8 de la mañana, al no enterarse de que el horario seria recorrido una hora a fin de que los interesados en recibir esta dosis no estuvieran a la intemperie.

El día de ayer, la Secretaria de Bienestar informó que el horario e atención para este día sería recorrido una hora, es decir, se iniciaría a atender a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, sin embargo, juarenses acudieron desde antes de las 8 de la mañana, ocasionando que el personal encargado dela inoculación, adelantará la aplicación del biológico a fin de no permitir que los ciudadanos estuvieran esperando demasiado tiempo.

Cabe señalar que, para este jueves 3 de febrero, se tiene programada la atención apersonas de 48 y 49 años, por lo que se pide a los interesados respetar días y horarios que les corresponden.

Asimismo, se informó que en lo que va de la actual jornada, se han aplicado 113 mil dosis, de la vacuna AstraZeneca, esperando que esta cantidad se incremente considerablemente conforme pasan los días, ya que dicha jornada permanecerá aun hoy y mañana, así como la próxima semana.