Con el objetivo de brindar una mejor atención a los chihuahuenses, los módulos para el trámite de licencias de manejo ubicados en Chihuahua y Ciudad Juárez abrirán el próximo sábado 11 de diciembre en un horario de 08:00 a 16:00 horas.

Se atenderá a los interesados en renovar su licencia de conducir, así como aquellos que realizan el trámite por primera vez.

Los precios de las licencias con descuento son:

Automovilista 6 años $1,072

Automovilista 3 años $ 804

Automovilista 1 año $ 330

Chofer particular 6 años $1,113

Chofer particular 3 años $ 833

Chofer particular 1 año $ 337

Motociclista 6 años $ 548

Motociclista 3 años $ 438

Motociclista 1 año $ 243

Motociclista menor de edad $ 675

Transporte de carga 6 años $1,447

Transporte de pasajeros 6 años $1,665