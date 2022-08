En Turquía, dos accidentes de carretera dejaron al menos 34 muertos y alrededor de 60 heridos este sábado. Los hechos ocurrieron con pocas horas de diferencia.

El primer accidente se produjo cuando un autobús embistió a una ambulancia, un camión de bomberos y un vehículo con un equipo de periodistas en la ruta de Gaziantep a Nizip, con un balance provisorio de 15 muertos y 31 heridos, indicó la gobernación de la provincia de Gaziantep, que horas antes había informado de 16 víctimas mortales.

Tres sanitarios, tres bomberos y dos periodistas de la agencia turca Ilhas figuran entre los 15 muertos, según los medios locales.

Imágenes divulgadas por la agencia de noticias turca DHA muestran la parte trasera de la ambulancia parcialmente arrancada y al autobús volcado de lado, con la parte delantera destrozada.

El conductor del autobús que provocó el atropello múltiple está siendo interrogado por los gendarmes de la provincia de Gaziantep para esclarecer lo ocurrido, según DHA.

Pocas horas más tarde, un camión que se había quedado sin frenos arrolló a una multitud en la ciudad de Derik, a unos 250 kilómetros al este del primer accidente, matando a 19 personas e hiriendo a 26 más, informó el ministro turco de Salud, Fahrettin Koca.

“El número de personas que murieron en el accidente (…) lamentablemente ha subido a 19. El número de heridos es de 26, incluidos seis en estado grave”, indicó el ministro en Twitter, actualizando un anterior balance de 16 fallecidos.

“El accidente (fue) provocado por la ruptura de frenos de un camión que atropelló a una multitud en Derik”, provincia de Mardin, precisó el ministro en la misma red social.

Videos publicados por los medios turcos muestran el momento en que el conductor del camión pierde el control del vehículo y se lleva por delante a toda velocidad a los vehículos que se hallaban en su camino y a peatones en pánico.

La agencia oficial turca Anadolu indicó que poco antes se había producido en ese mismo lugar un accidente entre tres vehículos y que los equipos de emergencia se encontraban aún en el lugar del siniestro cuando el camión arrolló a la multitud.

El ministro de Justicia, Bekir Bozdag, anunció en Twitter la apertura por parte de la oficina del fiscal general de Derik de sendas investigaciones sobre los accidentes.

“Deseo misericordia (…) a nuestros ciudadanos que perdieron la vida (…). Todos nuestros medios están movilizados”, tuiteó el ministro, deseando una “pronta recuperación de los heridos”.

El ministro del Interior, Suleyman Soylu, tenía previsto acudir el sábado por la noche al lugar de los hechos, en representación del presidente Recep Tayyip Erdogan, informó la Agencia Anadolu.

BREAKING: Truck slams into crowd in Derik, Turkey. Dozens of casualties reported. pic.twitter.com/Mi7peYsMas

— Faytuks News Δ (@Faytuks) August 20, 2022