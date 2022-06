Si el PAN, el PRI y el PRD bloquean las iniciativas de reforma constitucional en materia electoral y de la Guardia Nacional, utilizaremos el marco jurídico que existe y vamos a salir adelante frente a todos los obstáculos, aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Consultado sobre el anuncio del bloque opositor de que hará una moratoria constitucional en el Congreso para no aprobar reformas a la Carta Magna, el mandatario dijo en su conferencia mañanera que la alianza no propone nada, no ayuda, se dedica a estorbar, y afirmó que, aunque intenten bloquear los cambios esto no detendrá a su gobierno, pues lo fundamental ya salió.

Mucho ayuda el que no estorba, pero no quieren cambiar, indicó López Obrador. Eso no los ayuda, pero están como para decirles: síganle, ahí la llevan.

Respecto a que esos partidos dicen que van a bloquear una reforma electoral, López Obrador interrogó: ¿Qué provecho tiene eso? Nada más seguir con la posibilidad de seguir haciendo fraudes electorales.

Sobre el anuncio de que no apoyarán que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa, afirmó que la alianza opositora busca que regrese la Policía Federal y que sea manejada por personas como Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón, quien está preso en Estados Unidos a la espera de ser juzgado por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Quieren seguir con los enjuagues, el contubernio entre autoridades y la delincuencia organizada.

La postura retrógrada de la oposición les afecta a ellos también política y electoralmente. Yo creo que Claudio (X. González) simpatiza con nosotros, porque es un buen promotor.

Consideró que el planteamiento de la oposición no es una nueva estrategia, es lo mismo que han hecho antes, como cuando no apoyaron la iniciativa en materia eléctrica.

Agregó que los tres partidos creen que la política es asunto de políticos, de élites, y no conocen ni le tienen amor al pueblo. Por eso están en una crisis.

Es asombroso, aseguró, que en un momento en el que se esperaría que la alianza opositora hiciera una reflexión y se planteara algún cambio, deciden hacer más de lo mismo.

Es para decirles: aguanta, aguanta, el pueblo se levanta. Síganle, agregó el mandatario, quien aseveró que respeta a la militancia de esos partidos y que lo mínimo que deberían hacer los dirigentes es escuchar a sus representados.

Expuso que en su gobierno ya se han hecho reformas constitucionales que no podrán ser revertidas por el bloque opositor, como la pensión universal para adultos mayores y personas con discapacidad, así como el derecho a los estudiantes pobres a tener una beca y el derecho a la salud para toda la población.

También, recordó, se han prohibido las condonaciones de impuestos y se ha catalogado a la corrupción como un delito grave.

Ya se acabó. ¿Cómo le van a dar marcha atrás a eso, si necesitan dos terceras partes de los votos en el Congreso?, subrayó el mandatario.

LaJornada