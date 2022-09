By

El ex presidente de Bolivia y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, dijo este jueves que, si le ocurre algo a él o a otro dirigente “que no entre al chantaje de algunos ministros”, será “culpa del gabinete político” y no del actual presidente, Luis Arce.

Evo Morales aseguró que no cree que Luis Arce “esté metido en eso” pero también que hay ministros y ex altos cargos que buscan ejecutar un “plan negro” contra él y los legisladores de su partido Andrónico Rodríguez, Leonardo Loza y Gualberto Arispe, informó Página Siete.

El líder del MAS aseveró que miembros del gobierno contrataron a “guerreros digitales” para “atacarlo” a través de las redes sociales. Morales señaló al equipo del Ministerio de Gobierno y algunos funcionarios de la Presidencia y del Viceministerio de Comunicación como responsables de estos movimientos.

En su intervención, acusó a los ministros Edmundo Novillo, Eduardo del Castillo y el ex ministro de Gobierno Hugo Moldiz, entre otros. El gobierno boliviano rechazó las afirmaciones de Morales.

Evo Morales ha endurecido su discurso contra el Ministerio de Interior después de denunciar el robo de su teléfono celular durante un acto del MAS donde también se encontraba el ministro de esa cartera, Eduardo del Castillo. El ex mandatario dijo en su cuenta de Twitter que era la primera vez que les pasaba algo parecido y no quería pensar que “era parte de un ataque planificado para perjudicarlos”.

En la misma red social, el depuesto presidente señaló “a la derecha interna y externa” y “a los “neoliberales golpistas” que “armaron innumerables juicios, tantas persecuciones, amenazas y atentados”, como responsables del supuesto complot.

LaJornada