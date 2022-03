Con Información de www.TalCual.com

Un estudiante de la escuela Natural Inglish dedicada a dar clases de inglés advirtió sobre el fraude que comete dicha institución al incumplir con el método de enseñanza y de obligar a sus alumnos a firmar pagarés para posteriormente demandarlos y cobrar sumas exageradas de dinero que incluyen cobro de honorarios de abogados y pagos que superan los 30 mil pesos aun y cuando ellos son los que incumplen.

Además, trabajan bajo el amparo de jueces corruptos que actúan en contubernio con abogados y actuarios, por lo que advierten a la población no dejarse engañar de esta escuela fraudulenta.

El miércoles 18 de diciembre de 2019 acudí a las instalaciones de la escuela Natural Inglish ubicada en la calle paseo de la victoria # 3661 Col. Partido Senecú para obtener información respecto al curso de ingles

En la cita se me explicó el método de enseñanza el cual podría ser visual, auditivo o kinestésico siendo este último el método que me convenció ya que es la manera como yo aprendo el cual consiste en la interacción de grupo y experiencias de la participación en clases con otras personas.

Se me ofreció también como opción extra el tomar las clases en línea, opción la cual yo rechacé debido a que de esa manera solo se ofrece el método de aprendizaje visual y auditivo.

En ese momento no se me hizo ningún contrato ya que me dijeron que para poder aprovechar la oferta del 2 x 1 tenía que apartar inmediatamente, además que no traía el total en pesos.

Por lo tanto, deje como garantía la cantidad aproximada al enganche en dólares los cuales se me serían devueltos al momento de firmar el contrato y yo pagaría la cantidad acordada en pesos que era de 2 mil 500.

Al día siguiente se presenta una persona en mi lugar de trabajo ya que era el lugar donde en ese momento me podía encontrar y se identifica como el cobrador y me entrega un kit de libros y mi contrato y una cantidad de papeles que eran necesarios firmar para poder estar inscrito. Al encontrarme en horas de trabajo simplemente los firme y no me tome el tiempo de leerlos a detalle.

Llegado el mes de enero realizo mi primer pago el cual me queda como saldo la cantidad de 30 mil y después en febrero el segundo pago quedando como saldo una cantidad de 27 mil 500

Al mes siguiente antes de cumplirse el próximo pago cierran la escuela debido a la pandemia y los teléfonos de la escuela quedan deshabilitados ya que nadie contestaba para dar información al respecto de los pasos a seguir… después de estar totalmente confinados en casa debido a la pandemia y ya un poco pasado el susto. recibo un mensaje vía WhatsApp de el cobrador arriba mencionado diciéndome que necesito realizar el pago, para ese entonces mi lugar de trabajo también fue cerrado temporalmente y después de algunos mese cerrado en definitivo.

El pago debía depositarlo a una cuenta, para este momento yo me encontraba en una situación difícil ya que era imposible poder tomar las clases y no tenía la información Para poderlo hacerlo en línea debido a que desde un principio antes de firmar el contrato afirme que solo lo tomaría como una opción en el caso que salir de viaje, pero mi método de aprendizaje debía ser presencial kinestésico método que la misma escuela confirmó en la primera clase mediante un test de preguntas y respuestas en el cual se determinó este mismo…

Antes de realizar mi próximo pago era mi intención al tener comunicación con alguna autoridad de la escuela por tal razón le pedí al cobrador algún número telefónico donde yo pudiera exponer mi situación. Además de no proporcionar ningún número me comento que su trabajo solo era cobrarme. que el director tendría la misma respuesta que él. que pagara simplemente y que si no aprendía me podía volver a inscribir y comenzar a pagar de nuevo. Luego los mensajes cada vez eran más amenazadores y yo seguía en la misma incertidumbre con la escuela cerrada y sin tener ningún teléfono donde pudiera exponer mi caso…

En el mes de diciembre del 2021 recibo una serie de mensaje vía WhatsApp de parte del Sr. Ernesto Arturo en los cuales acordamos un día para podernos llamar y platicar respecto al tema del cobro del servicio

En dicha plática doy a conocer mi postura que siempre ha sido la misma de pagar en la disponibilidad de cumplir con mi obligación respecto a lo que firme aun sin estar en las condiciones de revisar la información…

Se me ofrece pagar el monto restante y eliminar los intereses acumulados con la promesa de volver a tomar las clases presenciales al dar inicio estas…

Me parece buena la propuesta, pero era mi deseo hablar con alguna autoridad para eliminar la duda si el Sr. Ernesto tiene la facultad para ofrecer ese trato

Ernesto accede a darme un número de teléfono de quien dijo era el supuesto director en turno y me menciona el nombre de Sergio al cual dicho número después de varios intentos de llamadas no lo contesto… se me hizo muy raro, ya no sé si esto es una extorsión.

Desde un principio Mi deseo de hablar con alguna persona ligada directamente a la escuela y no de personas externas era para poder tener una respuesta exacta a mi situación y hacer el trato directamente con quienes tienen la información exacta de mi matrícula.

Tomando en cuenta la información de mi matrícula podemos darnos cuenta que la cantidad por la cual se me demanda no es la correcta ya que no reflejan los pagos realizados

La dirección la cual aparece jamás he vivido y no es la dirección que proporcione al momento de realizar el contrato. Todo está muy raro.

La dirección del lugar donde laboro es simplemente mi trabajo no mi dirección ni mi residencia, además que también está equivocada Y lo que se encuentra en dicho lugar no es de mi propiedad.

El día viernes por la tarde llegan a notificarme y me dan la opción de pagar en ese momento siendo que las cantidades estaban mal o con la posibilidad de embargo en ese mismo momento… añado video como prueba de dicha acción.

Al final del video Ernesto dice que queda sin efectos la propuesta de no cobrar intereses por no haber dado cumplimiento al pago … en qué momento paso eso… en qué momento me negué a pagar y a quién, cuánto y de qué manera…. Si jamás fue establecido….