Los comportamientos para los aficionados en sus regresos a los estadios en la Unión Americana tras la pandemia y este incidente en el juego entre Boston Red Sox y Baltimore Orioles fue de lo más denigrante.

Una aficionada de los Red Sox le escupió a un aficionado quien le estaba diciendo que estaba en el lugar equivocado y que se regresara a su lugar.

La gente alrededor de la aficionada le estaban señalando. Mira tus amigos te están pidiendo que vayas con ellos. Te están llamando.

La mujer pierde la cabeza y le termina escupiendo al hombre.

Veamos si las Grandes Ligas, los Orioles o los Red Sox localizan a la mujer y si la penalizan por sus acciones.

Female Red Sox fan spits on guy after she was called out for being in the wrong seat pic.twitter.com/Ntfkf6gxJd

— BLACK ADAM SCHEFTER (@B1ackSchefter) September 30, 2021