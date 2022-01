Desesperados, frustrados y enfurecidos. Los aficionados de los Dallas Cowboys perdieron la compostura tras una nueva eliminación en la NFL, esta vez como locales ante uno de sus máximos rivales, los San Francisco 49ers, y algunos de los asistentes agredieron a sus jugadores con objetos lanzados desde la tribuna.

En el video compartido por una reportera de NFL Network se aprecian algunos objetos como botellas de agua arrojados hacia los túneles que conducen a los vestidores del AT&T Stadium; incluso, se ve al defensivo, DeMarcus Lawrence, desviar uno de los proyectiles con su caso para evitar el golpe.

#Cowboys fans throwing things at their own players. Got this sent to me by one. Be better fans wow! pic.twitter.com/mlVttbFlpg

— Jane Slater (@SlaterNFL) January 17, 2022