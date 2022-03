By

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, dijo que siempre estará del lado del presidente Andrés Manuel López Obrador, que nunca se confrontará con él y que respeta sus opiniones. Además, dejó en claro que tampoco se separará de su posición política y del movimiento.

“Sí escuché la expresión del Presidente de la República por la mañana. Les quiero decir a todos que no voy a confrontarme con él, nunca me voy a separar de su posición política y del movimiento; voy a actuar con mucha rectitud. Él y yo, defendemos con pasión, con entusiasmo, defendemos con argumentos en lo que creemos.

Lo hemos hecho toda la vida, y lo que ahora nos urge a todos los mexicanos es lograr que, por el amor a México, transitemos hacia reformas que el pueblo quiere y que México exige”, subrayó.

Lo anterior, luego de que el Ejecutivo señaló, en su conferencia matutina, que Monreal está desinformado y descartó pérdidas millonarias por aprobación de la reforma eléctrica como consideró el líder de la mayoría en el Senado.

Durante una conferencia de prensa, luego de la presentación de su libro Las grandes reformas para el cambio de régimen, en la Universidad Autónoma de Guerrero, el coordinador de Morena mencionó que escuchó la declaración del presidente López Obrador, y dejó en claro que siempre estará de su lado, no de los contrarios.

“Y veo con claridad lo que está pasando. Y lo que está pasando en el país es una disputa por la nación, y yo no me voy a hacer del lado de los contrarios del presidente, yo voy a luchar con el presidente para que este proceso de transición política se logre consolidar. Voy a estar siempre del lado de él. Tengo mi opinión, y eso es normal, voy a luchar con dignidad”, afirmó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado insistió en que no hay ningún desencuentro con el primer mandatario y defenderá con pasión, argumentos y firmeza en lo que cree.

“Yo respeto las opiniones del presidente, no voy a confrontarme nunca con él. Lo respeto. Y él y yo, lo dije hace un rato, él y yo defendemos con pasión, con argumentos, con firmeza en lo que creemos. No hay ningún desencuentro.

Él emite una opinión, yo no voy a responder, porque no quiero confrontarme con él. Yo lo reconozco, lo respeto, lo considero el presidente mejor que hemos tenido y habría, sería muy malo que yo intentara hacer algo. Sé muy bien mi posición política, donde me encuentro”, destacó.

Enfatizó que él, como el presidente López Obrador, defienden con pasión, entusiasmo y argumentos, lo que creen, “y lo que ahora nos urge a todos los mexicanos es lograr que, por el amor a México, transitemos hacia reformas que el pueblo quiere” y que nuestro país exige.

Consideró que, para alcanzar el mayor consenso en la reforma eléctrica, es necesario escuchar las opiniones de todos y actuar con mucho cuidado y responsabilidad.

Recordó que la Cámara de Diputados organizó un Parlamento Abierto para analizar la iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal, y que una vez concluido este ejercicio se estima que, a mediados del próximo mes de abril, la colegisladora someta a votación el dictamen.

Indicó que el Senado esperará a que los diputados concluyan el trámite legislativo del proyecto, como cámara de origen, “pero creo que hay que escuchar las opiniones de todos”, insistió en conferencia de prensa.

Monreal estimó que, como resultado del Parlamento Abierto, se le pueden realizar modificaciones a la propuesta original, como ya lo anunció el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, así como el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

“Creo que hay que actuar con mucho cuidado en toda la legislación, para que logremos el mayor consenso posible”, agregó.

Por eso los senadores, mencionó, actuarán con mucha responsabilidad, “yo actuaré con mucha ecuanimidad y con respeto a todos, porque lo que nos une a todos es México y eso es lo que el Senado debe hacer”.

Explicó que el bloque opositor, que integran PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, han expresado que no acompañarán la reforma si no hay cambios en la iniciativa, y esa es una posición respetable.

“Voy a intentar convencerlos y también espero” que en la Cámara de Diputados se le realicen las modificaciones, que permitan alcanzar el consenso y la mayoría calificada” que se requieren para aprobar la reforma constitucional.

Subrayó que Morena se mantendrá unido en torno a la iniciativa que presentó el titular del Ejecutivo Federal, a quien reconoce como el líder auténtico del movimiento y como el hombre que logró el proceso de transición política del país.

Monreal subrayó que hay que escuchar a los diferentes sectores sociales, para que, sin abandonar los principios, se puedan construir políticas públicas en beneficio de todos.

“Creo que podemos llegar al mismo puerto en condiciones de mayor consenso. Puedes lograr los mismos propósitos, si logras convencer a la población sobre las políticas públicas que sean necesarias para el país”, manifestó.

Recordó que desde el 2018, el Presidente de la República, sin abandonar sus principios, logró que se incorporaran al movimiento empresarios, universitarios, intelectuales y académicos con distintas visiones ideológicas.

“Morena no puede separarse de esos sectores, como instrumento político, el partido tiene que buscar a los intelectuales, universitarios, inversionistas, clase media, académicos e, incluso, medios de comunicación: “hay que convencerlos de que esta es la mejor posibilidad para construir una nación mejor”, aseguró.

Milenio