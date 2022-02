By

Belinda y Christian Nodal causaron preocupación entre sus seguidores ante la posibilidad de que pudieran haber terminado su relación y su compromiso porque otra vez se dejaron de seguir en Instagram y el intérprete de Adiós Amor ha estado publicando estados de despecho en Twitter.

De acuerdo con los periodistas Javier Cerniani y Elisa Beristain de Chisme No Like, los famosos si terminaron su relación porque Belinda le pidió un préstamo de 4 millones de dólares a Christian Nodal para saldar la deuda que tiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y no ir a la cárcel.

“Belinda le habría llorado con lágrimas de cocodrilo a Christian Nodal que le preste 4 millones de dólares para no ir presa porque es la plata que le debe al SAT”, afirmó Cerniani.

Después de su charla, Nodal le habría pedido a sus abogados que hablarán con el contador que Belinda tiene en México para ayudarla a pagar su deuda, pero descubrió que solo debía 500 mil dólares al SAT y no 4 millones de dólares como le había dicho.

De acuerdo con el periodista, Belinda quería el dinero para poder pagar la casa que Lupillo Rivera le compró, lo que le premitiría termina de saldar la deuda y los impuestos de la casa y así quedarse con la propiedad.

“¿Nodal pensabas que era gratis? La colmilluda sacó los colmillos. Nodal no seas bobo, no le pagues un peso”, le aconsejaron Cerniani y Beristain.

Hasta el momento ni Belinda ni Nodal se han pronunciado al respecto sobre porque se dejaron de seguir en Instagram, pero anteriormente ya lo habían hecho y algunos fans creen que todo se debe a una estrategia publicitaria porque Nodal acaba de entrenar la canción Te marqué pedo Remix.

Fue en agosto de 2021 cuando la pareja se dejó de seguir en Instagram y Nodal borró todas las fotos que tenía con Belinda, pero días después anunciaron que lanzarían una canción juntos titulada Por el resto de tu vida y se volvieron a seguir en redes sociales.

