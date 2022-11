-Llevan el Festival de Talento Universitario al Centro Comunitario de la UACJ.

Mediante el canto y el baile, se complació a familias de la colonia Cerradas del Sur durante el tradicional Festival de Talento Universitario 2022, celebrado el 18 de noviembre en el Centro Comunitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Con abundante entusiasmo, los 15 alumnos de diversos programas demostraron sus habilidades interpretando melodías distintivas del género regional mexicano, la cual se presentó como una Tarde Mexicana para conmemorar el 112 aniversario de la Revolución.

Toro relajo; La muerte del palomo; Me encantas; La tequilera popurrí; No me queda más; Querida; Que bonito amor; Baile remix; Bésame mucho; Popurrí de Selena; Mi buen amor; Maldita sea mi suerte; Aires del Mayab; Ahí donde me ven; y la Llorona, fueron algunas de las piezas musicales interpretadas.

Posteriormente, los alumnos de la Universidad deleitaron al público con nachos y refrescos.

Por dos décadas esta casa de estudios convoca a estudiantes de sus cuatro institutos y divisiones multidisciplinarias a demostrar las destrezas sobre la tarima, por lo que previamente se realizan una serie audiciones para desarrollar el proyecto.

Sin embargo, desde el pasado mes de abril, fue trasladado al suroriente de la ciudad, con la finalidad de intervenir socialmente a través de eventos recreativos, deportivos y culturales, ya que a esa zona se le caracteriza por su constante incremento de población y la alta incidencia delictiva.

El Festival estuvo presidido por la doctora Flor Rocío Ramírez Martínez, directora general de Extensión y Servicios Estudiantiles; el maestro Omar Olivas Padilla, subdirector de Servicios Estudiantiles; la maestra Verónica Quintana Sáenz, coordinadora del Centro Comunitario de la UACJ; y la maestra Rosa Irma Heredia Gallegos, responsable de proyectos de Servicios Estudiantiles.