By

El Presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (CANACINTRA), Thor Salayendía, informó que es de suma importancia que las pequeñas y medianas industrias que mueven sus mercancías dentro y fuera de la ciudad cuenten con su carta Porte.

Esto debido a que, a partir de este mes, las empresas que mueven sus mercancías tienen la obligación de mover las mismas con este documento, pues además es un requisito que entró en vigor junto con el presente año y es un documento filtrado por el SAT.

Señaló que este documento es para probarle a la autoridad la legal estancia y tenencia de las mercancías que se están trasladando.

“La carta tiene datos muy específicos de lo que se traslada, quien es la empresa que lo traslada, quien es la empresa que posee la mercancía, de donde viene y hacia dónde va la mercancía o a quien le van a entregar esa mercancía”, resaltó Salayendía.

Subrayó que se hace la alerta debido a que ya se han escuchado rumores de dos empresas que ya han sido multadas y las cuales se dedican al traslado de mercancías, y cuas empresas fueron detenida por la Guardia Nacional de manera aleatoria y no se contaba con dicho documento.

Dijo que las empresas que no cuenten con esta carta, serán acreedoras a multas, sin indicar con precisión el monto, pero sí adelantó que dichas multas, y en base a lo que se ha investigado hasta el momento, estas podrían ser de hasta 93 mil pesos.

Además de que la autoridad las podría acusar de contrabando, lo que implica el decomiso de la mercancía e incluso podría hacerse acreedora con la detención física en la cárcel.

El presidente de la Canacintra, reconoció que, si existe un pazo que es hasta el primero de abril para que se cuente con esta carta, pero ante este plazo y el no contar con la carta, no exime que no se vayan a revisar las mercancías por parte de la autoridad.

Asimismo, se dio a conocer que desde hace años existe este tipo de requisitos, mismo que al paso del tiempo ha ido evolucionando y se han solicitado más requisitos o simplemente se modifican y las empresas deben ajustarse a ellos para poder mover sus mercancías.

Para finalizar, reiteró que la Canacintra siempre estará en la mejor disponibilidad para apoyar a las empresas y al público en general, y que el objetivo de esta cámara es ayudar a los empresarios a salir adelante, informándolos y manteniéndolos al día para que sus negocios puedan salir adelante y ser competitivos.