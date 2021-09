By

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, emitió una alerta preventiva ante una serie de reportes, en donde, a través de aplicaciones se ofrecen préstamos económicos de manera sencilla, sin embargo, utilizan los datos personales para extorsionar a la población.

De acuerdo con la Policía Cibernética de la SSPE, se han detectado aplicaciones que ofrecen préstamos económicos, mediante pocos requisitos, y sin la revisión del buró de crédito, sin embargo, al descargar la aplicación, se aceptan permisos de acceso para tener la información almacenada, por lo cual, los ciberdelincuentes roban el contenido del dispositivo (Calendario, Contactos, Ubicación, SMS, Teléfono, Foto/datos multimedia/archivos, Almacenamiento, Cámara, etc.,) y lo utilizan para extorsionar tanto a la persona que solicitó el préstamo, así como a sus contactos.

Evita ser Víctima:

1. No descargues aplicaciones de préstamos que no estén reguladas por CONDUSEF.

2. Evita compartir identificaciones o documentos oficiales, puedes ser víctima de robo de identidad.

3. Revisa los términos y condiciones de las aplicaciones que descargues en tus dispositivos.

4. Evita llenar formularios con datos personales y cuentas bancarias.

5. Sospecha de financieras que te autoricen créditos rápidamente y con pocos requisitos.

6. No proporciones ningún tipo de anticipo económico.

7. En caso de sospechar de algún sitio o aplicación, comunícate con la Unidad de Policía Cibernética para revisar la veracidad de los sitios.

Gracias a los reportes ciudadanos, se han detectado las aplicaciones sospechosas:

• GMG business

• Cash Box

• Fus Money

• Daddy Credi

• Envía Dinero

• Mango Credit

• Lana Plus

• Rapilends

• Palta préstamos

• Ok préstamos

• Paay

• Crediti

• Yumi Cash

• Exfectivo

• Momo Credit

• Cash Plus

• Credi Elephant

• Cash Movil

• Credi Cash

• Crédito Más

• Dr. Loan

• E. Prestamo

• Express Loan

• Flash Peso

• Gryphus Crédito

• Lemon Cash

• Magic Crédito

• Mi Cartera

• Mio Préstamo

• Mi peso

• Peso X

• PP Crédito

• Super Préstamo

• Tala

• Taoqianle

• Trueno Cash

• Real Peso

• Super peso

• Cash Money

• Grupos Créditos

• Money

• Express Load

• Listo Cash

• Gub Préstamos

• Cash Bank

• World Bank

• Coco Peso

• Prestamo Rapido

• Credi Facil

• Easy Credit

• Préstamos Celulares

• Más Efectivo

• Confiar

• Crediya

• Apppesito

• Fastcash

• Ok Credito

• Cuestión

• Pesa Prestamo

• CashCash

• Dicredit

Cualquier duda comunícate con la Unidad de Policía Cibernética del Estado de Chihuahua al 614-429-3300 ext. 10955 o al correo ciberpolicia.sspe@chihuahua.gob.mx