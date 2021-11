“El ruido puede matar” y “destruye familias y a la economía”; además “aumenta el azúcar en la sangre”, y la “presión cardiaca”.

Así lo estimaron integrantes del Colectivo Ciudadano +Seguridad Aérea -ruido y de la agrupación española Juristas contra el Ruido, loa cuales reconocieron que el ruido aéreo en la Ciudad de México no es algo nuevo ni peor, pues las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) son igual de perjudiciales. No obstante, acotaron que la diferencia radica en que ahora se afecta a “más personas” y existe menos distancia entre los aviones y las casas, ellos debido a que son zonas más altas.

“En algunos casos llega a ser menos de 500 metros entre el avión y la casa habitación”.

En conferencia de prensa virtual en la que abordaron el tema del rediseño del espacio aéreo, con motivo del arranque en marzo del próximo año del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), aseguraron que existe una responsabilidad judicial por parte de las autoridades que tomaron esa determinación.

“Si estuviéramos en España, ya estarían en la cárcel, porque judicialmente tendrían responsabilidad grave, ellos son los que tienen obligación de prever el impacto”, señaló Rafael Trovamala Landa, investigador invitado del Laboratorio de Acústica del National Institute of Standards and Technology.

El también catedrático del Instituto Politécnico Nacional, añadió que la autoridad ha sido “omisa, primero porque no comprende; segundo no quiere evidenciar lo que está sucediendo”.

Yomara García, presidenta de la Asociación Nacional de Juristas contra el Ruido, dijo que “no hacer nada no es una opción, porque es un tema de salud pública está en juego la salud de muchísimas personas, el ruido y la contaminación acústica destruye familias, enferma gravemente, destruye la economía, entonces es un tema que es fundamental atajar”.

La abogada española aseveró que “el ruido es un contaminante invisible que mata, hay que atajarlo” y habló de la legislación existente en su país al respecto.

“En España han sido condenados alcaldes y concejales por contaminación acústica”.

Trovamala Landa, expuso que son por lo menos “26 colonias” afectadas por la readecuación del espacio aéreo en la Ciudad de México. “Abarca todo tipo de colonias, desde colonias de bajos recursos hasta colonias que tienen residencias más lujosas”.

Dio a conocer un análisis que realizaron con “sonómetros clase 1” del 3 al 19 de mayo de este año, durante 672 horas en 26 puntos, en días laborales y fines de semana” y en horarios diurnos y nocturnos.

El estudio arrojó que “el sobrevuelo de las aeronaves excede para todos los puntos el valor recomendado para el horario nocturno que es de 40 decibeles, excediendo entre 15 hasta 25 decibeles”. Por lo cual concluyeron que el ruido aéreo produce “afectaciones en el proceso de sueño”.

Agregó que “los valores obtenido también exceden lo que se conoce como molestia. La molestia que ha manifestado la población por lo tanto está plenamente justificada, si se toman como referencia los valores internacionales de la Organización Mundial de la Salud. No hay invento es absolutamente científico”, consideró.

Aseveró que “los valores obtenidos de más de 55 decibeles establecen un posible deterioro en el proceso cognitivo de los niños”.

Ante ello dijo que “los mexicanos no merecemos la actitud omisa de las autoridades ante el segundo contaminante más grande del planeta. Han sido muchos años de no hacer nada, y si la 4T quiere ser 4T, que lo demuestre con hechos, porque hasta ahorita no ha demostrado absolutamente nada. Estos estos estudios debería hacerlos obligatoriamente la autoridad. Este país no merece que estemos en el grado de subdesarrollo tan miserable con respecto al ruido no solo el aéreo, al vehicular, a todo el ruido como contaminante”.

Jimena de Gortari, especialista y activista contra el ruido, informó que están en contacto con legisladores de la “oposición” para legislar en materia de ruido y añadió que “este mal invisible está enfermando a las ciudades. Hace mucho que nos viene alertando de esto y creo que es fundamental incorporar a los expertos”.

LaJornada