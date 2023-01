By

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Unidad de Policía Cibernética, alerta a los usuarios de los canales de compra-venta de la red social Facebook, sobre fraudes que se realizan por parte de personas que solicitan los productos y fingen los depósitos a las cuentas de los vendedores.

Gracias a los patrullajes virtuales por parte del personal de la Policía Cibernética de la SSPE, se detectó que, en Facebook, ciberdelincuentes realizan fraudes en interacciones de venta a través de la red social.

La víctima es contactada por un comprador y simulan realizarle una transferencia bancaria para adquirir el producto que tiene a la venta.

A través de los servicios de transporte Uber, Didi, Indriver, entre otros, los ciberdelincuentes solicitan que se recoja el producto y, en caso de negarse el vendedor, lo amenazan diciendo que pertenece a una institución de seguridad pública.

Con esto, amedrentan al vendedor para que no se niegue a entregarle el producto al conductor de la aplicación y así obtenerlo sin haberlo pagado.

Las recomendaciones de la Policía Cibernética son: No enviar artículos en venta hasta asegurar el pago de los mismos, no aceptar pagos móviles o en cheque, no compartir ningún código de verificación y reportar las estafas en la página web http://reportefraude.ftc.gov, en donde se les dará seguimiento.

También se pone a disposición de la población el número 614-429-3300 en la extensión 10955 y el correo electrónico ciberpolicia.sspe@chihuahua.gob.mx para dudas o denuncias.