Siguen con la brújula perdida en el BRT-2

Jesús Granillo anda como la llorona

En el Estado se gastan lo que no tienen

Pateando el bote todos quieren ganar

Xóchitl Contreras Toma protesta como dirigente local del PAN

Ayer quedó de manifiesto quién está a favor de que Juárez salga adelante y cuente con los recursos propios para poder crecer y generar infraestructura en favor del bien común

Y quiénes buscando sacar raja política quienes votaron en contra a pesar de tener más de 16 años sin actualizar las tablas de valores, fueron los regidores del PAN, los cuales utilizando la voz de las regidoras PAN-MORENISTAS sin saber qué es ser pueblo (Cecilia Reyes Castro y Vanessa Mora).

Ni que es ser morenas hablaron en nombre del Movimiento de Regeneración Nacional al cual hace un año atrás renegaban y mencionaban con desprecio como un partido de ignorantes, ahora y empoderadas por los diputados locales y la dirigencia estatal (JCL) se autonombran morenas y hasta obradoristas.

Fue con la participación de la sí morenista y obradorista María Dolores Adame con lo que la regidora Reyes Castro se sulfuró y volvió a tratar de intimidar y señalar como inculta la participación de la primera, quien mencionó en un mensaje conciliador que durante los 16 años que no se realizó la actualización de las tablas de valores, la disparidad entre inflación y ajuste acumulaban más de dos dígitos.

A lo que Reyes Castro en su confusión le pidió que googleara para que supiera que la inflación en este año era del 8.5 a septiembre dejando ver que quien necesitaba tener información más precisa era ella. (la inflación v/s ajuste de tabla de valores es del 76.88 acumulado del 2006 a agosto de 2022).

***

En la Secretaría de Desarrollo Urbano y en la Subsecretaría de Transporte siguen desorientados, sin saber que hacer para cumplir la promesa de brindar un servicio de transporte de calidad y digno a los juarenses.

Uno de los múltiples desaciertos en el proyecto del BRT-2, es la construcción de dos paraderos en la calle Vicente Guerrero del tramo comprendido entre la calle Ramón Corona y la Ignacio Ramírez, los cuales son insuficientes para cubrir una distancia de 27 cuadras.

Hasta ahora sólo han licitado dos paraderos en ambos extremos y tienen pensado construir uno más, en caso de que así fuera, cada usuario tendría que recorrer de 13 a 14 cuadras para abordar el Juárez Bus.

Aquí la gran pregunta para los expertos del gobierno del estado es: ¿dónde quedarían los adultos mayores, las personas con capacidades diferentes, los niños y los débiles visuales que sobre la avenida Vicente Guerrero no tienen una senda?

Por lo que es incomprensible estas decisiones que se siguen tomando a cuentagotas.

Ni siquiera han informado el tipo y las características de los paraderos, ya que pueden ser similares a los estorbosos gallineros que construyeron sobre la Paseo Triunfo de la República y la avenida Tecnológico.

O si serán como en la vecina ciudad de El Paso, Texas que están en las banquetas de la extrema derecha; por cierto, sí así hubieran sido desde un principio ya se hubiera terminado el BRT-3 con recursos que se utilizaron en la ruta 2.

***

A propósito del Halloween, el secretario de Hacienda del gobierno del estado Jesús Granillo emuló a la llorona, pues a grito abierto pregona que la federación les quitó a los chihuahuenses 430 millones de pesos.

Y advierte que el gobierno federal le seguirá quitando más recursos a la entidad porque no se está cobrando el IEPS a la gasolina y diésel.

Lo que no dice Granillo es que solamente se quejan en las declaraciones, pero ningún reclamo con fundamentos ha realizado a la federación como es el valioso argumento de los excedentes petroleros 2022 que, en un principio, se dijo que con estos se iba a pagar el no cobro del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios a la Gasolina.

Y otros argumentos que podrían esgrimir, pero que no lo han hecho por lo que sólo se dedican a llorar lo que no han podido o no han sabido defender.

***

Nada más y nada menos el gobierno del estado se anda gastando del presupuesto de los chihuahuenses el 8.1 por ciento en una obra de teatro, es decir 35 millones de pesos de los 430 que dejará de recibir de la federación este mes.

Es imposible la forma en que el gobierno del estado jerarquiza los gastos, ya que de entrada canceló el Festival Internacional Chihuahua (FICH) 2022 por una deuda de 18 millones, y por otro lado se gasta 35 millones de pesos en una obra de teatro para apoyar al productor quien es hermano del senador Rafa Espino de la Peña.

El legislador está quedando muy mal ya que bien haría en decirle a su familiar que retire su obra de teatro y así evitar el nepotismo empresarial.

Con estas decisiones en gobierno del estado ven la tempestad que ellos mismos generan con sus torpes decisiones y aun así no se hincan.

***

Las bancadas de legisladores del Congreso local que en breve aprobarán o rechazarán la reforma constitucional al famoso artículo quinto transitorio para que las fuerzas armadas estén en las calles hasta el 2028, patearán el bote o le harán al tío lolo para ganar-ganar políticamente.

De entrada, la gobernadora Maru Campos está obligada a quedar bien con su partido y con Marko Cortés, así que hará que sus diputados voten en contra de la reforma.

Se espera que el Congreso de Chihuahua someta a votación la ratificación de la reforma que militariza la seguridad pública hasta el 2028 después de que el operador de AMLO, el secretario de Gobernación Adán Augusto López ya haya conseguido la aprobación de otros 17 congresos estatales, los que son suficientes para plasmar la reforma en la Constitución.

Así que la gobernadora también quedará bien en Palacio Nacional ya que cuando se vote la reforma ya de nada le servirá porque ya habrá pasado la votación de las 17 legislaturas para considerar la reforma constitucional.

El dirigente del PRI Alejandro Domínguez y los tres diputados que le hacen caso quedarán bien con Alejandro Cárdenas Moreno “Alito” porque la votarán a favor, pero Domínguez ya se vacunó para quedar bien con Maru Campos diciendo que no puede contradecir a “Alito”.

El dirigente estatal del tricolor va a navegar en dos aguas

Por su parte el diputado Omar Bazán y la diputada Georgina Zapata juegan a ser factótum legislativo, ya que no dan a conocer con anticipación el sentido de su voto; por un lado, dejan claro que ellos no siguen indicaciones de ninguno de los dirigentes del PRI y por otro tratan de vender caro su voto a la gobernadora Campos.

Los poseedores de la política chihuahuense están pateando el bote y jugado a la perinola para que salga el lado de “todos ganan”, pero seguirán pateando el voto legislativo.

***

Xóchitl Contreras Herrera rindió protesta como presidenta del Comité Directivo Municipal (CDM) del Partido Acción Nacional (PAN) en Juárez para el periodo 2022 -2025 en un evento especial celebrado en la sede de este partido.

Fue Gabo Díaz, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Chihuahua, quien tomó la protesta de Contreras Herrera quien se convierte en la primera mujer en encabezar Acción Nacional en esta frontera.

“A la ciudadanía tenemos que llevarle un mensaje de esperanza, que sepan que también en Ciudad Juárez ¡Sí hay de otra!” dijo Xóchitl Contreras en su primer discurso como presidenta del CDM al llamar a toda la militancia a la unidad para trabajar.

La nueva dirigente municipal del PAN tomó a Isai Arámbula como Secretario General, así como a Itzel Castillo, Cristina Aguirre, Yadira Jáuregui, Sandra Ibáñez, José Meraz, Marco Cedillo, Miguel Morán y Ricardo vega como integrantes del CDM.