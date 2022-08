By

La diputada federal Rocío Reza Gallegos exigió un alto a la violencia y al terror que sacude al país y señaló que la situación de violencia ha puesto en evidencia la ingobernabilidad y fracaso de las autoridades en una de sus responsabilidades primordiales que es resguardar el orden y mantener la paz social; hizo un contundente llamado desde la tribuna del Senado de la República para que el Gobierno Federal deje de simular y enfrente al crimen organizado que dejó crecer y arrebatar la paz de los mexicanos.

La legisladora chihuahuense recordó los momentos de terror que se vivieron en días pasados en los estados de Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y el más reciente en Baja California e indicó que a pesar de que los actores políticos están obligados a no politizar sobre asuntos que tienen que ver con la seguridad de las personas ello no implica callar ni sacarle la vuelta o cegarse ante la situación de urgencia que se vive en el país. Dentro de su exigencia pidió que no se usara el caos como pretexto para militarizar el país mediante la vía del decreto.

”Al gobierno federal le toca articular la estrategia conjunta para resguardar el orden y poner un alto a la violencia. Militarizar al país no es el camino y es lo que ha venido sucediendo, hoy el presidente solo quiere validarlo mediante un decreto, pasando por alto la constitución (…) nos desgarra la impotencia al observar que inocentes pierden la vida y que el Gobierno Federal lo coloca como hechos aislados, como irrelevante, y culpa de querer sembrar miedo a los opositores.

El crimen organizado ha colocado contra las cuerdas a la autoridad y mientras nos aventamos la pelota entre unos y otros la sociedad está en medio sin saber a dónde voltear, como le explicamos eso a las familias que han perdido la vida de sus seres queridos, a los cientos de niños y niñas huérfanas por situación de violencia” señaló Reza Gallegos.

El Gobierno Federal no quiere actuar con contundencia, o no sabe, o no quiere -dijo- pues una de las acciones que debe tomar de inmediato es el control real de los centros penitenciarios, porque desde ahí siguen operando las bandas criminales, la extorsión, la desaparición forzada, el desplazamiento de personas, la trata, el asesinato de periodistas, políticos, líderes religiosos y ahora la muerte de civiles inocentes.

“¿Propuestas? hemos hecho varias desde la oposición hemos dicho qué se requiere para una estrategia contundente de contención, una de prevención efectiva y eficaz coordinación entre todos los niveles de gobierno, donde se vuelve necesario potenciar las habilidades de las policías locales, y ¿qué se hace? debilitarlas, eliminar los fondos para su fortalecimiento, el sistema penitenciario requiere cirugía de fondo, los miembros del crimen operan desde ahí, sin contar con la falta de una verdadera reinserción social, se necesita de manera urgente rediseñar un modelo que sea eficaz, aquí se ha hecho reiterativo.” agregó.

La diputada panista dijo que un alto a la violencia, es la exigencia ciudadana y construir la paz es el camino, nada vale sin la paz social, sin un ambiente de armonía para el sano desarrollo de generaciones completas, se ha dicho en reiteradas ocasiones mientras el crimen está organizado, la autoridad y la política se encuentra en total desorganización y enfrentamiento.

“La ciudadanía está dispuesta a hacer lo que le toca para contribuir a alcanzar la paz, pero de nada sirve una sociedad hambrienta de paz con un gobierno extraviado en una simulación sin límites.

Presidente, aquí estamos, soy la voz del pueblo de México que reclama paz, justicia, que implora, que grita, alto a la violencia” finalizó.