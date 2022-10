La política de “Cero COVID” implementado en China, con el objetivo de erradicar los brotes del virus mediante una combinación de confinamientos, pruebas masivas y cuarentenas extensas, estaría escalando en su implementación, ya que ahora se estaría desplegando personal armado para hacer cumplir la normatividad.

A través de redes sociales se viralizaron videos e imágenes de la situación que ocurre en el aeropuerto de Xishuangbanna, en la provincia de Yunnan, con la presencia de presuntos oficiales chinos, que visten trajes sanitarios blancos y portando armas.

Lo anterior, con el objetivo de evitar que los usuarios de la terminal aérea en territorio chino abandonen las instalaciones, debido al reporte de un brote de COVID.

“¿Nos van a matar a todos?”, gritan algunas de las personas que se encuentran en el aeropuerto de Xishuangbanna, mientras otros testigos están grabando el momento de la presencia de personal armado.

Hong Kong perdió su posición como centro mundial de la aviación debido a la política china de “Cero COVID”, dijo el miércoles el jefe del grupo de aerolíneas IATA, advirtiendo que la recuperación de la industria de la pandemia se ralentizará si Pekín continúa con sus restricciones el próximo año.

En una conferencia de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), celebrada en la capital qatarí, Doha, el director general del organismo, Willie Walsh, afirmó que la política china de “Cero COVID” “devastó” a Hong Kong y golpeó con dureza a la aerolínea Cathay Pacific.

“Como resultado, Cathay Pacific es una sombra de lo que fue. Hong Kong perdió su posición como centro mundial de operaciones y le costará recuperarla porque otros se han aprovechado“, dijo, culpando a las políticas del Gobierno, no al virus.

Desde el pasado mes de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que la política de “Cero COVID”, aplicada por las autoridades de China ante el último repunte de casos, no era sostenible dado los conocimientos actuales sobre el coronavirus.

“Ahora tenemos buen entendimiento del virus y buenas herramientas. Transitar a otra estrategia sería muy importante. Lo hemos hablado con expertos chinos y hemos indicado que el enfoque no es sostenible y creo que un cambio sería muy importante”.

Tedros Adhanom Gebreyesus, director de la OMS.

El organismo internacional agregó que las medidas en Shanghái eran especialmente estrictas, y sólo se les permitía a los residentes salir de los recintos por razones excepcionales, como una emergencia médica. A muchos ni siquiera se les permitía salir de la puerta de su casa.

NOW – China starts enforcing its zero-COVID policy with machine guns at Xishuangbanna Airport in Yunnan.

