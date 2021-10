En Coahuila se tienen indicios de que integrantes del crimen organizado este amenazando a los alcaldes electos de la entidad para evitar el ingreso al esquema del mando único.

El secretario de Gobierno de Coahuila, Fernando de las Fuentes Hernández, manifestó que este sistema ha dado buenos resultados en el estado y lo mantiene como uno de los más seguros del país.

“Yo espero que aquellos alcaldes lo consideren, pero no creo que dejen de entrarle, yo no sé quién no quiera un respaldo del Ejercito, no quiera un respaldo de la Guardia o de la policía estatal trabajando en conjunto”.

De las Fuentes Hernández, puntualizo que con el mando único que pueden efectuar operativos, estrategias, respaldarlos mutuamente porque un municipio su fuerza de acción es muy limitada, por lo que es importante su implementación en todo el estado.

Destacó que la mayor parte de los alcaldes electos han accedido a firmar parte de este modelo, mientras que hay otros que deben de reconsiderar su incorporación al mando único.

