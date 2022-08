Acarreo de la Secretaría del Bienestar en las votaciones

Loera llega a votar con bastón

Paisanos se quejan de los baños del Km 30

En medio de un proceso donde se ha apostado a la renovación de Morena, la diputada América García este domingo pasado se afilió al movimiento del que ahora forma parte desde el Congreso del Estado, al igual que cientos de perfiles que de manera estratégica han sido llamados a unirse a la llamada 4T.

Acompañada de sus familiares, así como de gente cercana a su equipo, la representante del Noroeste se sumó al proyecto con miras al 2024.

Hubo buen recibimiento y lejos quedó el intento de fratricidio, con el que grupos ajenos a la 4T, intentaron meter freno.

***

Personal de la Secretaría del Bienestar tomaron el mismo ejemplo que PRI en el acarreo de personas para fueran a acudir a votar ayer domingo para consejero electoral.

Lo más triste y grave fue haber utilizado los programas sociales para amenazar a la gente de que si no iban a votar y a favor de los candidatos de Juan Carlos Loera de la Rosa, les iban a quitar los apoyos y pensionados al adulto estoy.

Es tanta la desesperación de Loera que si equipo les advirtió a los adultos mayores de que si no votaban, les iban a quitar su pensión.

Por eso se registró gran afluencia de adultos mayores en los cuatro distritos electorales que instalaron en la ciudad.

Incluso,. Hubo denuncias de los mismos responsables de la jornada de votación en el sentido de que hubo mucha gente que llegaron en camiones de transporte de personal.

***

Por cierto, el delegado Federal de Programas Sociales en el Estado, Juan Carlos Loera llegó como a las 10:30 de la mañana al parque Villahermosa para votar, pero se bajó de un vehículo apoyándose con un bastón porque dijo que sentía.molestia por la ciática.

Ahí estuvo cerca de dos horas esperando pacientemente para llegar al punto de votación.

***

Los baños que se encuentran en el exterior de la exgarita del kilómetro 30 de la Panamericana están completamente sucios y con falta de mantenimiento, de acuerdo con denuncias de los mismos Paisanos que llegan a realizar el trámite de internación temporal si vehículo.

Las quejas son constantes por el abandono y condiciones en que tienen la antigua garita del kilómetro 30.

Ojalá de que las autoridades federales pongan atención a este reclamo de los Paisanos y le den una manita de gato para que se vea un poco decente.

No piden tanto los Paisanos, no quieren que los tengan como los que están a las casetas de cobro carretero.