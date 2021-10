By

Desde el penal de Santa Martha Acatitla, ubicado al oriente de la Ciudad de México, Rosario Robles declaró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sabe que ella es inocente, debido a que es señalada por su posible participación en el caso de la Estafa Maestra.

En una entrevista concedida a Azucena Uresti, la exfuncionaria federal dijo que es blanco de una “persecución política”, pues acusa que otros funcionarios implicados en casos de corrupción (como Emilio Lozoya) no se encuentran en prisión y continúan su proceso en libertad.

“Le preguntaría (a López Obrador), ¿Por qué esta saña conmigo?, ¿Este empecinamiento con mi persona”, declaró la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), acerca del hecho de continuar en prisión; AMLO sugirió la intervención de la CNDH en el caso.

Añadió que el fallo del juez Ganther Alejandro Villar Ceballos no fue imparcial: “He conocido la injusticia en carne propia, el dolor el regresar, llegar aquí el día seiguiente, abrir los ojos y decir ‘sigo en Santa Martha Acatitla’, fue un dolor muy grande, enorme”, dijo.

“Aquí he hecho buenas amigas, he aprendido a no juzgar aquí prevalece la pobreza”, confesó la extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sobre las condiciones en que vive dentro del centro penitenciario y de reinserción social.

A Rosario Robles se le acusa por el caso de la Estafa Maestra, un esquema para desviar recursos desde dependencias federales a empresas fantasma, el cual fue evidenciado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), así como Animal Político.

En el penal de Santa Martha Acatitla se encuentran recluidas otras reas famosas, como es el caso de la youtuber e influencer YosStop.

QuintoPoder