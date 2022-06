Con la finalidad de beneficiar a un mayor número de derechohabientes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) amplió las acciones de la segunda edición de la estrategia denominada “Con el Águila Bien Puesta” a las unidades hospitalarias de Chihuahua, Delicias, Parral y Cuauhtémoc.

Esta jornada se lleva a cabo este fin de semana e inicialmente se tenía como sede los hospitales de la Institución en Ciudad Juárez, pero ante la disposición del personal médico y de las diferentes categorías de sumar esfuerzos para abatir el diferimiento generado por la pandemia por COVID-19, también se realizó en el Hospital General Regional (HGR) No. 01, “Morelos”, y en los Hospitales Generales de Zona No. 11, No. 16 y No. 23.

El titular del IMSS en Chihuahua, doctor Arturo Daniel Bonilla y Calderón, detalló que en esta segunda edición de la jornada de consulta externa de especialidades se atendieron las especialidades de Traumatología, Ortopedia, Cirugía, Gastroenterología, Medicina Interna y Psiquiatría.

“Estamos muy agradecidos con todas y todos los trabajadores que, con su participación en esta estrategia nacional, pusieron de manifiesto su interés y gran compromiso no solo con los derechohabientes de la entidad, sino también con la Institución al demostrar con hechos que traen el “águila bien puesta”, concluyó.