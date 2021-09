By

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se analizará la posibilidad de eliminar o modificar el artículo 33, que está en la Constitución de 1857, al considerar que ha sido utilizado como una medida represiva.

En La Mañanera, López Obrador dijo que el país tiene otra realidad, por lo que el artículo 33 ya no es útil, pues aseguró que su gobierno no tiene propósitos autoritarios y buscan garantizar la libertad.

“Es un artículo que está en la Constitución de 1857 y ya es otra realidad la del país y se ha usado como medida represiva.

“Hay que analizar la posibilidad de quitarlo, reformarlo, no nos ayuda porque nosotros no tenemos propósitos autoritarios, de censura a nadie, queremos garantizar libertades plenas, por eso es bueno el debate, por eso el mejor sistema es la democracia, lo menos malo como dicen los escépticos, es lo mejor no hay otro sistema más conveniente que la democracia”, dijo el Presidente en el Palacio Nacional.

Destacó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, analizará eliminar o reformar el artículo, “porque son otros tiempos”.

¿Qué dice el artículo 33 de la Constitución de 1857?

De acuerdo con un documento de la Cámara de Diputados, el artículo 33 de la Constitución de 1857 indica que los extranjeros que no se naturalicen mexicanos o que no tengan hijos nacidos en el país ni hayan adquirido propiedades en el territorio nacional, como lo indica el artículo 30, pueden ser deportados en caso de que el gobierno considere que dañan o perjudican, sin poder acceder a otros recursos a los que tiene acceso la ciudadanía.

“Son extranjeros los que no posean las cualidades determinadas en el artículo 30. Tienen derecho a las garantías otorgadas en la sección primera Título I de la presente Constitución, salvo en todo caso la facultad que el gobierno tiene para expeler al extranjero pernicioso.

“Tienen obligación de contribuir para los gastos públicos, de la manera que dispongan las leyes y de obedecer y respetar las instituciones, leyes y autoridades del país, sujetándose a los fallos y sentencias de los tribunales, sin poder intentar otros recursos que las leyes conceden a los mexicanos” dice el documento.

Milenio