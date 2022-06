By

En México hay cinco casos confirmados viruela símica o viruela del mono, de los que sólo en uno se está analizando la probabilidad de que sea contagio comunitario, es decir, originado dentro del país y sin haber tenido contacto con extranjeros, aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

“Apenas está en estudio el que podría no tener ningún antecedente de posición externa, pero vamos a esperar. Los otros cuatro tienen alguna conexión externa ya sea porque viajaron, ya sea porque fueron contacto de alguien que vino a México; o en alguno de los casos, justo el segundo caso que anuncié el domingo tiene un contacto que ya es positivo”, explicó.

Los casos confirmados se tratan de cuatro pacientes de la Ciudad de México y uno localizado en Jalisco.

En torno al caso que informó el pasado domingo y se encuentra internado en el Hospital General Ajusco Medio, aclaró que todo indica que tuvo vínculo con un contacto en el extranjero.

“El de Ajusco Medio que informó el domingo, y esta persona, insisto, está en estudio; el caso dos y el caso tres están en estudio y todavía no tengo la información. No ha concluido el estudio epidemiológico, pero hay indicios de que pudieron haber tenido contacto con personas que habían estado en el extranjero. Todavía no sabemos si se descarta transmisión comunitaria o se confirma”.

Por el momento, reafirmó, hay cinco casos confirmados y ayer se descartaron ocho. Asimismo, indicó que el gobierno federal no comprará vacunas contra la viruela, como algunas compañías farmacéuticas han pretendido colocar como prioridad en la agenda pública basados en intereses comerciales más que sanitarios.

Las dos vacunas existentes para prevenir el avance de la enfermedad, dijo, han demostrado tener una acción mediocre en su actuación contra la viruela símica.

“Es una enfermedad que se conoce hace más de 50 años y que se ha presentado en casos aislados, pequeños brotes en la región del centro de África donde es endémica. A veces hay brotes de 15 o 20 personas. En países no endémicos, que serían prácticamente todos los demás, se presentan dos personas o tres personas. No hay ninguna indicación, hasta el momento, de un comportamiento epidémico de esta enfermedad que sugiera que va a ser diferente. No es una amenaza para el mundo ni para México”.

El pasado 28 de mayo, México anunció el primer caso en el país de la viruela símica. Se trata de un hombre de 50 años que reside habitualmente en Nueva York y quien probablemente se contagió en Holanda, de acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en un tuit.

Los síntomas, que permanecen entre dos o tres semanas, comienzan con fiebre, dolor de cabeza, inflamación de ganglios y malestar muscular. En una segunda etapa comienzan los sarpullidos en la piel, lo que eleva su efecto dramático, primero en la cara y después en el resto del cuerpo. Es, dicen los científicos, muy similar a la viruela común, pero de menor relevancia clínica.

Se recomienda el lavado frecuente de manos, cubrirse nariz y boca con el codo al toser y estornudar y evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos.

Como el riesgo se incrementa en contacto directo con el enfermo, es muy útil usar mascarilla en estos casos y reforzar las medidas de higiene. No se deben tocar las erupciones cutáneas del paciente.

