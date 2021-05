Especialistas en temas de reinserción social coincidieron que, si bien personas privadas de la libertad sin sentencia votaron por primera vez desde la cárcel a través de un programa piloto, falta mucho por hacer, como modificaciones legislativas al artículo 38 de la Constitución y la Ley Electoral para extender este derecho a los reclusos sentenciados.

Durante un foro realizado por la organización no gubernamental Reinserta, Apolonio Armenta, titular del Sistema Penitenciario de Coahuila, mencionó que las personas privadas de la libertad sin sentencia no dejan de tener garantías cívicas, siendo el voto una de estas. “Ahora que las personas privadas de la libertad pueden votar, una prisión puede ser la diferencia entre un candidato y otro. Esperemos que los penales ya tengamos más atención”

En el marco del proceso electoral donde algunas personas privadas de la libertad sin sentencia, sufragaron por primera vez desde la cárcel, Corina Giacomello, destacó que “no hay ninguna razón por la que una persona en prisión o fuera de ella, acusada o sentenciada por la comisión de algún delito no pueda votar, de no ser que haya infringido legislaciones que tiene que ver con el ejercicio del poder político. Podrás prohibirle a un ex presidente votar, pero una persona que esté por secuestro, delincuencia organizada, homicidio, el delito que sea, no hay razón alguna, desde mi punto de vista para suspender ese derecho”.

Por su parte, Daniela Ancira, La Cana, empresa social que brinda a internas capacitación en actividades manuales con la finalidad de reinsertarlas en la economía y la sociedad, manifestó que “el hecho de que empecemos a hablar del ejercicio de derechos en el sistema penitenciario mexicano es muy bueno. Falta mucho para que esto sea un ejercicio en todas las cárceles del país, pero creo que se empezará a voltear a las cárceles, aunque sea por ganar votos”.

LaJornada