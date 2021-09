By

Ricardo Anaya, excandidato Presidencial por parte del PAN, destacó que Emilio Lozoya no repartió los seis millones de dólares entre legisladores como anteriormente ha alegado, pues los tiene en su poder y Andrés Manuel López Obrador “ya lo dejó quedárselos”.

Durante el tercer capítulo de la serie para acusar al Presidente, señaló que esta información ya la sabe el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. Además, mencionó que las fechas estipuladas en la carpeta de investigación sobre la repartición del dinero son fundamentales.

“Lozoya acepta que recibió los seis millones de dólares, pero dice que ya no los tiene. Las fechas en las que dice que repartió el dinero son muy importantes. Dice que lo repartió entre diciembre de 2013 y septiembre de 2014, en el mes patrio terminó de entregar el dinero, según la carpeta que no me querían dar. Entonces, muy importante, dice que para septiembre de 2014, ya se le había acabado el dinero”, comentó Anaya en el video.

Posteriormente recalcó que en dicha documentación se desmienten las fechas y se muestra que Emilio Lozoya se quedó con el dinero, pues en la página 562 del anexo 4 se compartió el estado de cuenta de la empresa Zecapan.

“En los mismos documentos que ellos me entregaron está la prueba de que esto es falso. Ahí está la prueba de que Lozoya se quedó con la lana y que López Obrador lo está dejando quedarse con todo ese dinero. En la página 562 del anexo 4 está el estado de cuenta de la empresa Zecapan. Acuérdense que el brasileño director de Odebrecht ya confesó que ahí en la cuenta de la empresa fue donde se depositó el dinero del soborno para Lozoya”.

También destacó que los depósitos demuestran que sí recibió el dinero, sin embargo, “el cuento de Lozoya y López Obrador” dice que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) “lo repartió casualmente entre los adversarios del Presidente y se supone que para septiembre de 2014 ya se lo había acabado”.

Anaya comentó que dos meses después de que se dijo la división del dinero, en noviembre, éste seguía en la empresa donde pidió que se le depositara.

“No sólo me están echando la culpa de algo que es falso, lo peor es que estas ratas todavía tienen el dinero. Ahí no acaba, se pone mejor o peor. Cuatro años después, en 2018, apareció el dueño de Zecapan, que casualmente es un antiguo socio de Emilio Lozoya en distintas empresas, eran socios cuando menos desde mayo de 2012”.

El antiguo socio de Lozoya le dijo a la Fiscalía que no devolverían los seis millones de dólares porque era suyo. Y, citando el anexo 4, página 189, Anaya recordó que Artur Gerhard Henze aseguró ser el dueño de Zecapan y que los millones de dólares que se encontraban en su cuenta no tenían nada que ver ni con Emilio ni con Odebrecht.

El excandidato mencionó que los brasileños mezclados en el caso confesaron que Lozoya les pidió que depositaran el soborno en dicha empresa “y de la nada sale un dueño que dice que el dinero es suyo, es una mentira monumental, pero eso a la Fiscalía no le importa”.

Asimismo aseveró que a “la Fiscalía de López Obrador” le conviene creerle tanto a Lozoya como a Henze y los está dejando quedarse con los millones de dólares por la falta de investigación al no llevar a cabo las averiguaciones correspondientes.

Ricardo Anaya expresó que cuando al socio de Emilio Lozoya se le cuestionó sobre cómo había conseguido esa cantidad de dinero, su respuesta fue que a él se lo dio una señora del estado de Hidalgo identificada como Fabiola Tapia Vargas luego de que le vendió una novedosa tecnología para asfaltado, la cual apenas estaba en desarrollo.

“Los estados de cuenta muestran que el dinero venía de las empresas de Odebrecht y no de una señora de Hidalgo. Tienen que devolver ese dinero”.

Y aseguró que una manera lógica de investigar es citar a Fabiola Tapia, pero no es posible realizar esta acción, porque ella falleció el 4 de octubre de 2014, según su acta de defunción.

“Toda la historia de Lozoya y López Obrador se basa en una persona que está muerta desde hace siete años”.

En la misma carpeta de investigación se hace referencia al testamento de Fabiola Tapia Vargas y el único inmueble que dejó en su testamento es una casa en un terreno de 160 metros cuadrados.

Además, mostró la credencial de elector de la fallecida, y su domicilio estaba registrado en la localidad de Tlamaco, donde, según Anaya, tenía una casa modesta.

“¿Quién en su sano juicio puede creer que esta señora le dio seis millones al socio de Lozoya por una tecnología para hacer asfalto que apenas estaba en desarrollo? Sólo López Obrador cree ese cuento. Y no por ingenuo, por perverso y por corrupto”.

Asimismo, el excandidato del PAN mencionó que aunque la historia sea absurda, “mientras Lozoya diga que le dio el dinero a los del PAN, López Obrador está feliz. Hasta puso en su libro (A la mitad del camino), en la página 14, que está comprobado todo lo que dijo Lozoya”.

“López Obrador incluso le pidió a todo México que le crea a Lozoya todas estas estupideces y que todo México lea su denuncia”, recalcó Anaya.

Finalmente, Ricardo Anaya dijo que se encargará de que todos se den cuenta de la magnitud de mentiras, corrupción y venganza de Andrés Manuel López Obrador.

“Andrés Manuel, me quieres fregar a la mala, me quieres meter 30 años a la cárcel y a los verdaderos culpables los estás dejando libres y quedarse con los seis millones de dólares que se robaron a cambio de que digan lo que a ti te conviene. No tienes vergüenza. Te convertiste en lo que tanto criticabas: un mentiroso, corrupto, vulgar. Usas la justicia para tus venganzas”, puntualizó.

SinEmbargo