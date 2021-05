“Si algo le llega a pasar a cualquiera de los candidatos del Partido Encuentro Solidario en Ciudad Juárez, será responsable el secretario de seguridad pública estatal, señaló Marisela Sáenz, candidata a la Presidencia Municipal, por el PES, en conferencia de prensa por las amenazas y el bulto que les dejaron a las puertas de su casa, a la candidata del 4 distrito, Julieta Castillo.

Asimismo, responsabilizo al Fiscal zona norte, debido a que se abrió una carpeta de investigación y no envió la protección a la candidata.

“Hable con el muy temprano y lo entere de la situación y le pedí que custodiara el domicilio y a la candidata, se comprometió, me dijo que sólo enviara un oficio al IEE y es hora de que la candidata anda sola y sin resguardo”.

Agrego que ningún candidato del PES, se va a bajar de su candidatura, y también que hacen responsables a la policía estatal, que debería resguardar la integridad física de la candidata y a partir de que conoció de los hechos, tendría que haberle proporcionado la seguridad, aun y en contra de su propia voluntad porque corre peligro.

Por ello, si le pasa algo a ella o a cualquiera de los candidatos, del Partido Encuentro Solidario, será bajo su riesgo porque él está enterado y es la policía encargada de darle la protección y la seguridad a cualquier candidato que este en riesgo o en peligro durante el proceso electoral.

Dijo, que le iban a tomar unos datos y se le iba a preguntar si quería ser custodiada, esto no es un caso de preguntarle, es un caso de vida o muerte, es un caso grave, se me hace extraño que no hayan activado el protocolo de protección a candidatos, el oficio ya esta y es el momento que no está nuestra candidata.

“Por lo que le pido a la ciudadanía que nos apoye, que nos proteja, que donde nos vea caminar, que este pendiente del PES, por hechos que se acaban de denunciar y que han hecho caso omiso”.