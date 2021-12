Ante la probabilidad de una cuarta ola de COVID-19 en México, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dieron una serie de recomendaciones para evitar y reducir contagios.

Las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, lavarse las manos o usar gel antibacterial, así como restringir reuniones y fiestas en lugares cerrados no deben dejarse de lado, indicaron María Guadalupe Miranda Novales, Susana López Charretón y Alejandro Macías, especialistas de la UNAM.

• No reuniones cerradas

Las personas tienen que evitar acudir a actos masivos realizados en lugares cerrados y sin el uso de cubrebocas y medidas preventivas.

Y es que si bien, una persona joven y sana que está vacunada puede contagiarse y no presentar una enfermedad grave, sí es posible que contagie a otras en su entorno que tengan alguna condición de riesgo.

“No sólo es el cuidado individual, es el cuidado de todos aquellos que nos rodean, familiares, amigos, compañeros, entre otros”, dijeron los expertos.

• Lavado de manos

El lavado de manos es una de las medidas preventivas más eficaces: antes de comer o de preparar los alimentos, antes de tocarse la cara, después de ir al baño, después de visitar un lugar público, después de estornudar, toser o sonarse la nariz, después de tocar la mascarilla facial y antes de ponérsela, después de cambiar pañales, después de entrar en contacto con alguien enfermo, después de tocar a los animales o mascotas.

Si no se cuenta con agua y jabón se pueden utilizar productos para la higiene de manos, como el alcohol en gel, excepto cuando las manos estén visiblemente sucias.

• Uso de mascarilla e higiene al toser o estornudar

Utilizar una mascarilla facial o cubrebocas siempre que se entre en contacto con otras personas y en entornos cerrados. La mascarilla debe cubrir nariz y boca y embonar adecuadamente a su rostro. Procurando mantenerla limpia y cambiarla cuando se humedezca o ensucie.

Al toser o estornudar es importante cubrirse la boca y nariz, si no es posible con un pañuelo, se puede utilizar el ángulo interno del codo, estornudo de etiqueta.

• Lo mejor, siempre será quedarse en casa

A pesar de las recomendaciones para evitar contagios de COVID-19 durante una posible cuarta ola, los expertos aseguraron que lo mejor es quedarse en casa para así reducir el riesgo de padecer esta enfermedad.

“La gente tiene que entender que mientras esto no se termine, quien no tenga algo importante a qué salir, lo mejor es que todavía trabaje desde casa, que se eviten tumultos, los lugares cerrados con mucha gente, usar cubrebocas siempre, especialmente en espacios cerrados, y todas las demás medidas, no sólo para los que no están vacunados, sino toda la población”, señaló Alejandro Macías.

Recomendaciones para evitar contagios durante las fiestas decembrinas

Seguir una serie de recomendaciones y sugerencias puede minimizar los riesgos de contagios

por COVID-19 durante la temporada de fiestas decembrinas, algunas de estas son:

• Realizar un plan para la reunión: es importante hablar con los familiares y amigos, y discutir si hay en el grupo personas vulnerables.

• Todos deben estar vacunados: los que son candidatos para recibir la vacuna, deben tenerla. Hay que recordar que las vacunas reducen el riesgo de infección y que no sólo protegen al que la recibe, sino también a los que conviven con el vacunado.

• Extremar precauciones: de cinco a siete días antes del evento hay que extremar las medidas de seguridad e higiene como: el uso de cubrebocas de manera correcta, el lavado de manos o uso de alcohol en gel, mantener la distancia física y evitar reunirse en espacios cerrados sin ventilación.

• Prueba antigénica: idealmente, las personas que no viven en la misma casa deben realizarse una prueba antigénica antes de juntarse a festejar.

• Síntomas relacionados con el COVID-19: si alguna persona tiene síntomas compatibles con la COVID-19 no debe acudir a reuniones, aun cuando el resultado de su prueba sea negativo.

• Sana distancia: si bien puede ser posible reunirse, lo mejor es mantener la sana distancia y evitar los abrazos

• Buena ventilación o espacios abiertos: se deben mantener las áreas ventiladas con las puertas y ventanas abiertas, aunque sea época de frío, o bien hacer reuniones en patios o jardines; ya que eso puede ayudar mucho a que se pueda ventilar un sitio y que no se acumulen virus en el aire.

• No acumular personas: es importante considerar el evitar acumular personas en una misma habitación.

Los expertos de la UNAM, señalaron que “las medidas tienen que seguir aunque se esté vacunado, ya que las inmunizaciones previenen de enfermedad severa y muerte, aunque el riesgo de contagio continúa”.

“Los no vacunados están en riesgo todavía, quien no se ha vacunado tarde o temprano va a enfermar, por cualquier variante; por eso, hay que mantener precauciones, incluso en población vacunada”, dijo Macías, quien también es el excomisionado para la influenza en México.

Recomendaciones para los no vacunados

“Si no se han vacunado, por favor acudan a hacerlo lo antes posible. Mantengan las medidas de prevención en todo momento”, sugirieron los académicos, quienes coincidieron en “evitar reuniones en lugares concurridos, no ventilados, y si acuden utilicen en todo momento cubrebocas y mantengan la sana distancia de al menos 1.5 metros”.

• Se ha reportado que las personas no vacunadas tienen 11 veces más probabilidades de riesgo de muerte por la COVID19.

Los más susceptibles son las personas que no se quieren vacunar, y la desigualdad en la vacunación trae la aparición de variantes porque el virus se está replicando mucho. La mortalidad que están viendo es por la falta de vacunación, aseguraron los expertos.

“Las vacunas funcionan, no importa cuál; los números dicen que está bajando la mortalidad. La tercera ola tuvo más casos que las anteriores, pero menos muertes; la diferencia fue que comenzó la vacunación”, dijo Susana López Charretón.

Cuarta ola de COVID-19 en México

Los expertos aseguran que una cuarta ola en México es probable que suceda, por lo que hay que estudiar las historias de las otras tres olas que han surgido después que en Europa.

Acerca de la severidad de la posible siguiente ola, Alejandro Macías comenta que “México está saliendo del pico de la variante delta; en todo el mundo la salida del pico de la variante delta lleva a un mayor control porque es una variante formidable que se transmite con mucha facilidad, casi todos los países tendrán que sufrir este pico antes de decir que van a pasar a una situación de mayor equilibrio”.

Además, agregó que ante la nueva variante que apareció en Sudáfrica, B.1.1.529, nombrada ómicron, “ésta podría sustituir a la delta, y sería la primera vez que se destituye a ésta, pero no sabemos si va a ocurrir; de no ser así, es muy difícil que tengamos un pico como los anteriores”.

No obstante, aún se desconoce si son las variantes las que mueven las olas y si la nueva variante ómicron será tan fuerte como la delta, no obstante, se sabe que los más susceptibles quienes están falleciendo, sin importar las variantes.

Los especialistas recordaron que al igual que al inicio de la pandemia, las personas que tienen condiciones de riesgo como diabetes mellitus, obesidad, hipertensión, enfermedades cardiacas, renales, alguna condición de inmunocompromiso, son más vulnerables y las que tienen mayor probabilidad de presentar enfermedad grave, al igual que los adultos mayores.

Estas personas, a pesar de estar vacunadas, podrían contagiarse y requerir hospitalización. Si no lo están, el riesgo es aún mayor.

