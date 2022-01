By

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles que se está definiendo un nuevo trazo para el Tren Maya en su paso por la Rivera Maya, en Quintana Roo.

Por este motivo, informó en su conferencia de prensa, que comisionó a Adán Augusto López Hernandez, titular de Gobernación (Segob), a acudir a este destino turístico para hablar con los empresarios hoteleros para que “cooperen” y apoyen este nuevo diseño del proyecto ferroviario, pues reconoció que “tenemos el tiempo encima” y no se puede detener.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador garantizó que este nuevo diseño del Tren Maya no afectará a los terrenos de los hoteleros.

“El secretario de Gobernación nos tiene que ayudar allá en Quintana Roo, y aprovecho para enviar un mensaje a los hoteleros de la Rivera Maya, que nos ayuden, porque se está definiendo un nuevo trazo del Tren Maya y ojalá cooperen. No les afecta sus terrenos, es decir, la parte que tienen construida se va a hacer un trazo en los espaldares de sus terrenos, o sea no es a la orilla de la playa, sino en la parte de atrás, es un nuevo trazo.

“Y para eso he comisionado, le he pedido al secretario que nos ayude porque tenemos el tiempo encima, no podemos detenernos, son obras que vamos a terminar a finales del año próximo. Entonces, entre más pronto esté el trazo, mejor”, aseveró.

