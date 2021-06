El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se concluyó el dictamen sobre las causas del accidente en la Línea 12 del Metro, el cual se presentará esta semana por el gobierno de la Ciudad de México, y si bien consideró que “debe haber habido” una filtración de información por parte de funcionarios capitalinos, rechazó que se trate de “fuego amigo”.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, expresó: “No, no. Eso es un estribillo político de los adversarios. Quieren poner a pelear a Marcelo (Ebrard) con Claudia (Sheinbaum). Quisieran eso… porque están los conservadores muy menguados, no hay dirigentes del conservadurismo. Apuestan a eso, a que nos fraccionemos, (pero) se van a quedar con las ganas”.

Refirió que le ha manifestado a la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, “que el gobierno federal va a ayudar, para que independientemente de la investigación judicial y el castigo a los responsables, podamos pronto rehabilitar la Línea 12, porque es un servicio que beneficia a muchas personas”.

El mandatario pidió esperar a que se presente el informe y expuso que probablemente funcionarios del gobierno de la ciudad filtraron información al periódico The New York Times, para su historia del domingo.

“Siempre se dan, no es un tema trascendente. Debe de haber habido (filtraciones). No alcanza la jefa de gobierno ni ninguna autoridad en un gobierno a tener seguridad de que los servidores públicos van a actuar con lealtad. En todos los gobiernos hay quienes no sólo no coinciden con nuestro proyecto, sino que están en contra”, abundó.

Es muy difícil que no haya fuga de información, expresó.

