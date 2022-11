By

Estados Unidos anunció el viernes la entrega de ayuda militar adicional por 400 millones de dólares a Ucrania, que incluye el reacondicionamiento de tanques T-72 y misiles para los sistemas de defensa aérea HAWK para Kiev.

La portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, dijo a periodistas que Estados Unidos pagará la renovación de 45 tanques T-72 de la República Checa y financiará la actualización de algunos misiles para los sistemas de defensa aérea HAWK.

Singh dijo que además de los fondos para reacondicionar los misiles HAWK, prometidos en la Iniciativa de Ayuda a la Seguridad de Ucrania (USAI), se mejorarán tanques checos de la era soviética con “paquetes avanzados de óptica, comunicaciones y blindaje”.

Además, se financiará la compra de 1.100 sistemas aéreos tácticos no tripulados Phoenix ghost y 40 embarcaciones fluviales blindadas, entre otras capacidades.

Los tanques serían reacondicionados por la empresa privada checa CSG, según una persona familiarizada con el asunto, que añadió que una vez finalizados los trabajos serían equivalentes a los más modernos T-72 AVENGER.

Un portavoz del Ministerio de Defensa checo no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

En octubre, Reuters escribió por primera vez sobre la iniciativa de suministrar misiles interceptores HAWK a Ucrania, que suponen una mejora frente a los más pequeños y de menor alcance Stinger, que Estados Unidos ya ha enviado para frenar la invasión rusa.

El MIM-23 HAWK -nombre que comenzó siendo un acrónimo de “Homing All the Way Killer”- se introdujo por primera vez en la década de 1950, cuando el Ejército estadounidense buscaba formas de derrotar las incursiones de bombarderos estratégicos de alto vuelo.

A través de los años se actualizó para hacer frente a las interferencias y otras contramedidas, y finalmente se exportó a más de una docena de países, según el Mando de Gestión del Ciclo de Vida de la Aviación y los Misiles del Ejército de Estados Unidos.

El Ejército de Estados Unidos retiró los misiles de servicio a mediados de la década de 1990 y el Cuerpo de infantes de marina de Estados Unidos le siguió poco después.

El Ejército lo sustituyó por el MIM-104 Patriot, y los infantes de marina pasaron a utilizar sistemas de defensa aérea más pequeños y portátiles.

Una vez que los misiles de defensa aérea HAWK sean reacondicionados podrían transferirse rápidamente, sin necesidad de la aprobación del Congreso.

Singh se negó a proporcionar un calendario o una cantidad de interceptores.

Reuters