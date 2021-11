By

A través de una carta dirigida a los militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y a la ciudadanía en general, Georgina Zapata anunció su destitución de la Secretaría General del Parido, en Chihuahua, con el argumento de que dicha instancia fue excluida de la prorroga como se la otorgaron a la dirigencia estatal, sin ninguna atención hacia ella.

La carta anuncia textualmente:

A la militancia y a la comunidad en general

Considero de vital importancia realizar la siguiente aclaración:

Desde hace más de un par de meses me fue informado que debía dejar la Secretaría General de Comité Estatal del partido con justificación a que el periodo por el cual había sido electa concluía, no obstante, de que se había otorgado una prórroga indefinida para la Presidencia, la Secretaria General fue excluida de la misma. Sin recibir mayor explicación, ni atenciones correspondientes, atendí la instrucción, respetuosa de los lineamientos que se establezcan desde la sede nacional.

Mi respeto y lealtad a nuestro organismo político me obligaba a mantener el orden y la calma ante esta situación tan particular, pensando siempre en no generar incertidumbre o inestabilidad a la percepción de los ciudadanos.

Fui prudente y discreta, pero hoy ante la mención de un medio de comunicación local que me cita como aún Secretaria General del Partido me permito hacerlo del conocimiento público, además de aprovechar la oportunidad de hacer un agradecimiento como lo hice de manera privada a quienes durante el tiempo de mi gestión confiaron en mí persona, a quienes fueron mis colaboradores más cercanos mi respeto por siempre, además de una gran disculpa por el trato recibido por las autoridades actuales ante la rescisión de sus contratos laborales sin atención alguna.

Mi visión de Partido, así como mi compromiso ciudadano me llevó a atender de manera diligente lo establecido por la dirigencia.

Agradezco nuevamente su cercanía y reitero mi compromiso con los Priístas leales y entregados al Partido, con los ciudadanos que confían en el trabajo honesto y en ti que me sigues por estos medios.

Continúo a sus órdenes, ahora desde el H. Congreso del Estado, como Diputada por Mayoría Proporcional representando a mi Partido. Sigo entregada al trabajo por Chihuahua y seguiré sin detenerme hasta alcanzar que más familias tengan una mejor calidad de vida.

Dra. Ana Georgina Zapata Lucero

Diputada Local PRImero Chihuahua