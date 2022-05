By

Miembros del colectivo Los Olvidados de Ayotzinapa, realizaron un mitin en el que reprobaron la agresión que sufrió el Colectivo de Personas Desaparecidas “Lupita Rodríguez” de Chilpancingo, por parte de la Policía de la Ciudad de México la noche del miércoles, y exigieron la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que cumplen hoy siete años ocho meses.

Los manifestantes denunciaron que durante 92 meses solamente les han hecho promesas de que se resolverá el caso, y no ha sido así. “Han pasado campañas tras campañas, y de la cuarta transformación ya van tres años y no hay resultados; los asesinos de Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo (que fueron asesinados el 26 de septiembre de 2014) siguen sin castigo, mientras que los responsables de la desaparición de los 43 no han pisado la cárcel”.

En tanto, anoche se dio a conocer el plan de acción que implementará para presionar por la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, que se llevará a cabo del 6 al 16 de junio.

Para el 6 de junio, en Chilpancingo se realizará una marcha a partir de las 10 de a mañana; al día siguiente, a la misma hora habrá un mitin en el Centro de Convenciones, en Acapulco.

El día 8 de junio, nuevamente en Chilpancingo, desde las 10 de la mañana un mitin en el Parador del Marqués, a un costado de la Autopista del Sol México-Acapulco; un día después, un mitin en el palacio de gobierno en la capital a la misma hora; y el día 10 en el Palacio de Justicia, de la ciudad de Iguala.

Posteriormente las movilizaciones se trasladarán a la Ciudad de México, iniciando en el Hemiciclo a Juárez, el 11 de junio con un acto político cultural a las 16:00 horas; y para el día 12 de junio, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México(FECSM), realizará un acto político cultural en el zócalo a las 16:00 horas.

A las 10 de la mañana el 13 de junio, se llevará a cabo un mitin en el Consejo de la Judicatura Federal; el día 14, otro mitin a la misma hora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Finalmente, a las 10 de la mañana del día 15 de junio, se realizará un mitin en la Fiscalía General de la República (FGR), y la jornada concluirá el 16 de junio a las 10 de la mañana con una marcha que partirá del Angel de la Independencia al Antimonumento +43.

En tanto, en Morelos, organizaciones sindicales y sociales del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energético y los Derechos de las y los trabajadores, se manifestaron en el zócalo de Cuernavaca para demandar al gobierno federal la presentación con vida de los 43 estudiante de la escuela normal rural de Ayotzinapa, al tiempo que pidieron sean localizados los otros 100 mil desaparecidos en el país.

“Nos sumamos al llamado unitario que realizan las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa para continuar en la lucha por la presentación con vida de nuestros 43 estudiantes desaparecidos”, dijo José Martínez Cruz de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.

Tanto este activista, como otros presentes en esta protesta, aseguraron que ya van más de siete años de la desaparición de los jóvenes estudiantes, y que “las investigaciones que lleva a cabo el gobierno no han logrado esclarecer los hechos ni su paradero”.

Expusieron que las últimas indagatorias establecen que la Marina habría manipulado la escena criminal en el basurero de Cocula. “De igual forma otros datos de prueba en poder del Ejército Mexicano dan cuenta que esta institución participó de manera directa e indirecta en la desaparición de los estudiantes.

A la fecha se puede colegir que el instituto armado posee información de todo lo que ocurrió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014; sin embargo, se ha negado aportar la información a las autoridades que investigan”, denunció Martínez.

LaJornada