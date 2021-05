“A Mocken le doy un consejo: para su gabinete, no poner rateros, no poner huevones y no poner pendejos…”, dijo la senadora panista Xóchitl Gálvez durante recorrido al que acompañó al candidato a alcalde, Javier González Mocken.

Cruz Pérez Cuéllar ha sido un levanta dedos y un personaje que nunca ha defendido a Chihuahua y Juárez. Por ello se necesita a alguien como Maru Campos en la gubernatura y alguien como Javier González Mocken en la presidencia municipal de Juárez, dijo la senadora panista Xóchitl Gálvez en su visita a esta frontera.

Gálvez viajó este sábado a Juárez para acompañar al candidato del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía de ciudad Juárez, Javier González Mocken durante uno de sus recorridos por colonias populares de la localidad.

¨Estoy aquí primero porqué sé que es un hombre honorable y porque sé también que cuando estuvo como alcalde lo hizo bien en el poco tiempo que estuvo. Hoy va a tener la oportunidad de gobernar varios años y de consolidar lo que ya sabe de Ciudad Juárez¨, declaró la senadora al referirse al aspirante a la alcaldía.

Dijo también conocer del actuar del contrincante y candidato de Morena a la presidencia de Juárez Cruz Pérez Cuéllar.

¨Sé de cuando votó para que se quitaran las estancias infantiles, cuando votó para que se quitara el apoyo al Seguro Popular, siendo que dejaba a la gente sin medicamentos y sin médicos, que se quitaran los refugios de mujeres en un estado en donde han matado a tantas mujeres, y que esas mujeres tengan que aguantar tanta violencia porque esos refugios ya no tienen recurso público¨, dijo.

¨Votó a favor también de que en México se produzca electricidad a través de fuentes contaminantes y caras, porque la energía que proviene del hidrocarburo es más cara que la solar. Con este sol era para que todas las familias tuvieran su celda solar y no tuvieran que pagar tanto a la CFE. Ese era el futuro y él votó exactamente todo lo contrario¨, expuso.

Dijo que Pérez Cuéllar votó también antes de regresar de México a Juárez para que la gente entregue sus datos biométricos, su iris y sus huellas digitales para tener un celular degradando a la ciudadanía a nivel de delincuentes.

¨Eso es inconstitucional. Eso atento contra las libertades y habla de un estado autoritario, en fin, ha sido un levanta dedos, un personaje que nunca le he escuchado defender a Chihuahua y a Juárez de los recursos que les quitaron para el Fortasec. Ciudad Juárez tiene muchísima violencia, y desafortunadamente el próximo alcalde no va a tener un programa como Fortasec para prevenir la delincuencia¨, declaró la senadora panista.

Dijo que es increíble el abandono en que está Juárez y que la ciudad no se lo merece.

¨El presidente ha abandonado a los mexicanos a su suerte y por eso le tenemos que decir que Morena le falló a los mexicanos y que tienen una alternativa probada como es Mocken¨, asentó.

El tener el respaldo de una personalidad panista valiente y destacada como lo es Xóchitl Gálvez es para Mocken un estímulo fuerte, dijo por su parte el abanderado.

¨Le damos la más cordial de las bienvenidas y lamentablemente vio un Juárez devastado, como dije ayer en el debate, abandonado a su suerte y una desgobernabilidad total, todo lo que ya sabemos, pero realmente su presencia nos estimula mucho¨, dijo.

¨Su presencia genera un testimonio importante del contrario, del contrincante. Mucha gente no sabe lo que hizo y está haciendo como senador. Ella lo sabe porque está ahí justamente y con pleno conocimiento de causa, y por eso está describiendo exactamente lo que está haciendo Cruz Pérez Cuéllar, que ha traicionado los intereses no solamente de la nación, sino también de Chihuahua.

¨De viva voz la senadora nos está diciendo cómo encuentra a Chihuahua y cómo queremos nosotros recuperar este proyecto de ciudad con mejores calles y mejores condiciones de vida en general¨, agregó.

Mocken comentó que la presencia de Gálvez le estimula y que su apoyo irá más allá del primero de septiembre en que tome posesión como alcalde.

¨Maru es una mujer entrona de lucha, y también lo es Daniela. Los candidatos a diputados y nuestro abanderado para presidente municipal contarán con nuestro respaldo¨, aseguró la senadora panista.

Dijo haber sido alcaldesa en una de las ciudades más importantes en México.

¨Tengo experiencia, conocimiento de qué hay que hacer, disminuir la burocracia para hacerse de dinero para comprar lámparas, camiones de basura y hacer lo que se tiene que hacer.

A Corral le di un consejo, pero no me hizo caso: no poner rateros, no poner huevones y no poner pendejos en el gobierno¨, expuso la senadora