By

Desde tempanas horas se pudieron observar a decenas de personas visitando a sus difuntos en los distintos panteones de la ciudad, a fin de evitar aglomeraciones los días 1 y 2 de noviembre, días en que se prevé acuda una mayor cantidad de visitantes.

Tal es el caso del Panteón Colinas, ubicado en la colonia Héroes de la Revolución, en donde personas aprovecharon este domingo para visitar a quienes ya se les adelantaron en el camino, pues señalaron que no quisieron esperar hasta el lunes o martes, pues no descartan que, debido a las restricciones sanitarias, haya mucha gente esperando ingresar al cementerio, con el riesgo de no poder hacerlo debido a la cantidad de gente que se espera.

Situación similar se pudo observar en el Panteón Chaveña y San Rafael, donde en las entradas principales se encuentra personal municipal controlando los ingresos de personas, así como recomendando la sana distancia y el uso de cobrebocas, a fin de evitar un posible contagio de Covid-19.

Cabe recordar que personal de Servicios Publicado, en despasados, informó que durante este fin de semana se contará con persona en cada uno de los cementerios municipales, los cuales son Chaveña, Colinas y San Rafael, a fin de apoyar y mantener un control adecuado de los visitantes, sin embargo, será el día 1 y 2 de noviembre, cuando él personas se incremente y será el día 2, cuando se incremente tanto el personal como los apoyos que el Municipio brindará a los visitantes.

Esto, debido a la gran cantidad de personas que se espera acudan a visitar a sus familiares.

Se indicó que uno de los principales apoyos que se brindará en dicho día, es el traslado gratuito de quienes no cuenten con trasporte hacia el Panteón San Rafal, pues es el más alejado de la ciudad y el de mayor cantidad de difuntos que posee.

De igual forma en cada camposanto, de los mencionados, se contará con personal que estará brindando asesoría e información a quienes no puedan localizar la tumba de su familiar, pues en ocasiones es mucho el crecimiento de los cementerios o los años que la gente deja de visitar a su familiar, que cuando regresan ya no conocen la tumba o pierden la orientación.

La autoridad, también recomendó a quienes tengan la intención de acudir a los diferentes camposantos, evitar aglomeraciones y respetar las medidas de sanidad a fin de seguir evitando la propagación del coronavirus.