El Cabildo de Juárez aprobó esta tarde adicionar 50 millones de pesos obtenidos de ingresos extraordinarios al Presupuesto de Egresos 2022, para destinarlos a la adquisición de mochilas y útiles escolares para estudiantes del nivel básico en el arranque del próximo ciclo escolar.

En sesión ordinaria número 18, la propuesta presentada por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar a través de la Comisión Edilicia de Hacienda, tiene el objetivo de apoyar a las familias juarenses.

Los recursos serán ejercidos por la Dirección de Educación, la cual tendrá a su disposición hasta 50 millones de pesos para implementar el programa en favor de las y los estudiantes de primaria y secundaria.

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, indicó que al Municipio le fue bien en los últimos meses y en otras ocasiones se ha sido solidario con quienes menos tienen, a los que en esta ocasión se apoyará en el aspecto educativo.

Indicó que en agosto inicia el siguiente ciclo escolar y se requiere iniciar ya los procedimientos de licitación para adquirir los útiles escolares que serán entregados a las familias juarenses.

Señaló que se estarán beneficiando a 65 mil 586 estudiantes de primaria y 31 mil 733 de secundaria que se encuentran en condiciones de pobreza.

“La idea es ayudar a padres y madres de familia de estos niños con paquetes de mochila y útiles escolares. Si no lo tenemos listo antes del 29 de agosto, será de poca utilidad para ellos”, añadió.

La Sindica Municipal Esther Mejía Cruz indicó que el aspecto educativo es uno de los que más preocupa a los padres de familia, por lo que el programa será de gran beneficio.

También la regidora Patricia Mendoza destacó el impacto positivo en las familias juarenses que menos tienen recursos.

“Tiene sentido social y educativo. Aquí se les puede dar una oportunidad de educación porque hay muchos niños y niñas que no van a la escuela porque no tienen para sus útiles”, abundó.

El regidor Hugo Avitia explicó que un padre de familia requiere para iniciar un ciclo escolar de un estimado de 2,800 pesos a 3,800 para el pago de inscripción más útiles escolares, uniformes, sin contar cobros extras, por lo que la ayuda tendrá gran impacto en la economía familiar.

El programa será presentado en la próxima sesión ordinaria de Cabildo por la Dirección de Educación, señaló el Presidente Municipal.

“Se pueden entregar hasta 200 mil mochilas. Hay números que se tienen que revisar, pero por eso es la aprobación de que es por un monto de hasta 50 millones. Me comprometo a que en la siguiente sesión ordinaria venga la Dirección de Educación a explicar. No habrá nada oculto, vamos a informar cómo y a dónde”, apuntó.