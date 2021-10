By

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó con 24 votos a favor y 17 en contra la Ley de Ingresos de la Federación para 2022 con un volumen total de 7 billones 88 mil millones de pesos, producto de impuestos, derechos y contribuciones.

El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro para su discusión y votación en el pleno a más tardar el próximo miércoles 20 de octubre, una vez que los líderes parlamentarios acordaron discutir hoy solamente la Miscelánea Fiscal y declarar un receso alrededor de las 22:00 horas para reiniciar mañana la sesión.

Entre críticas de la oposición a la regularización de los llamados autos “chocolate” en la franja fronteriza norte, la Comisión de Hacienda incorporó al dictamen un artículo décimo séptimo transitorio para destinar los ingresos obtenidos por esa vía a acciones de pavimentación en municipios de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

“El problema que hacemos al regularizar lo ilegal es generar expectativas de que en el futuro seguiremos aprobando su importación ilegal; con eso no estamos resolviendo un problema de equidad, sino estamos escondiendo debajo de la alfombra un problema más serio, que este país no ha sido capaz de invertir en transporte colectivo sustentable, que solucione los problemas de movilidad, y lo que estamos haciendo es chatarrizar al país y generar un problema no solo ambiental, sino de infraestructura”, acusó el priista Ildefonso Guajardo.

Por Morena, el diputado Carol Antonio Altamirano expresó el respaldo decidido de su bancada al Paquete Económico propuesto por el Ejecutivo, al considerar mantiene un compromiso con la estabilidad y la solidez de las finanzas públicas.

De acuerdo con el dictamen avalado por Morena, PVEM y PT, la estimación del crecimiento para el año entrante se mantiene en 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), el tipo de cambio en 20.3 pesos por dólar, el precio ponderado del barril de petróleo en 55.1 dólares y la plataforma de producción petrolera en un millón 826 mil barriles diarios.

Los legisladores del PAN, PRI, MC y PRD reprobaron asimismo el aumento de la deuda pública del gobierno federal con la contratación de créditos por 848 mil millones de pesos adicionales para el año entrante.

Milenio