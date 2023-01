By

En Sesión Extraordinaria del Congreso de Chihuahua, se reformaron diversos ordenamientos estatales con la finalidad de desincorporar de la Fiscalía General del Estado (FGE) al Sistema Penitenciario, para incorporarlo a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

De la misma manera, se trasladó el Instituto Estatal de Seguridad Pública a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a fin de optimizar el nivel de formación y que los integrantes de las instituciones municipales y estatales de seguridad pública y procuración de justicia, tengan capacitación constante.

Dichas modificaciones se realizan dado a la necesidad de efectuar una reingeniería institucional para garantizar un trato digno a las personas privadas de la libertad, ya sea que estén siendo procesadas o cumplan una sentencia, así como contar con una mejor infraestructura, equipamiento y tecnologías en los centros penitenciarios.

En relación al sistema penitenciario, se plantea dentro del dictamen de la Comisión de Justicia, presentado por su presidenta, diputada Ana Margarita Blackaller Prieto, que la finalidad de los centros de reinserción, es reintegrar al sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, es decir, busca que las personas privadas de libertad puedan ser funcionales en sociedad una vez que han sido excluidas del centro de detención y se trata de que no vuelvan a cometer un delito, por ello, la autoridad competente para administrar el sistema en materia, debería ser la que ejercite el ámbito de la prevención del delito y no la que realice procuración o administración de justicia, por ello las adecuaciones realizadas.

También fue aprobada la reserva del diputado Óscar Castrejón Rivas, relativa al respeto de las facultades y competencias del Juez de Ejecución de Penas y que el titular de la Secretaría de Seguridad tenga la facultad de rotar los mandos y mandos medios según lo considere necesario para el cumplimiento del objeto de la Ley.

Asimismo, fue aprobada la petición planteada por la diputada Ana Margarita Blackaller Prieto, a fin de que el Decreto que contiene las modificaciones planteadas anteriormente, entre en vigor el mismo día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Cabe destacar que, dentro de la iniciativa presentada por la Gobernadora del Estado, señala que, con las adecuaciones hechas, la Fiscalía General del Estado, podrá focalizar su labor y tendrá una mayor especialización en los aspectos relativos a la investigación y persecución del delito, robusteciendo la atención oportuna y de calidad a las víctimas.