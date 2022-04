By

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió un video en redes sociales jugando un partido de béisbol junto con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

En la publicación se ve bateando al Presidente y al secretario, quien impulsó una carrera del mandatario y dejó en claro que “no hubo lesiones”

“Jugué cinco entradas; bateé tres de tres. Un toque de bola por la raya, dos hits, produje carrera; me impulsó para anotar el general Sandoval. Sin presumir, no lucimos mal, tiramos la polilla y no hubo lesiones”, escribió.

En el video se escuchan las celebraciones al momento que batea López Obrador y también le gritan “suave, suave, Lic.” cuando corre al home para anotar una carrera.

López Obrador comenzó a practicar béisbol la mayoría de las tardes luego de ser intervenido con cateterismo cardiaco.

Jugué cinco entradas; bateé tres de tres. Un toque de bola por la raya, dos hits, produje carrera; me impulsó para anotar el general Sandoval. Sin presumir, no lucimos mal, tiramos la polilla y no hubo lesiones. pic.twitter.com/1fNvcOsMCx — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 6, 2022

Milenio