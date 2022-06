Un menor estadounidense de 10 años fue arrestado por las autoridades policiales de Florida, luego de conocerse una amenaza de “matar a sus compañeros” con armas de fuego, en un escenario similar al ocurrido días atrás en Uvalde, Texas.

El sheriff del condado Lee afirmó a los medios de comunicación que a pesar de ser un menor de edad “su cerebro no está completamente desarrollado, es un menor, tengo que decírselo: Cuando un niño de 10 años aprieta un gatillo, las secuelas son las mismas sin importar la edad”.

En un video difundido por Facebook se ve al menor Daniel Isaac Márquez siendo acompañado por las autoridades, luego de que un informante alertó a la policía sobre mensajes de texto del infante en donde afirmaba querer atentar contra sus compañeros de quinto grado de la escuela primaria Patriot de Cape Coral.

Según el informe, el menor Isaac Márquez estaba planeando el atentado con un compañero, aún no identificado, durante el “día del agua”, un evento que llevará a cabo el colegio en los próximos días y en el que presuntamente instaba a realizar el ataque con cuatro rifles de asalto que habría comprado días atrás.

Carmine Marceno, Sheriff que llevó acabo el operativo y la investigación, afirmó que habrá “tolerancia cero” con estos casos, y que además las autoridades de Florida investigarán cada alerta como si fuese real.

“Nuestros niños van a estar seguros pase lo que pase”, Dijo Marceno a los medios de comunicación.

Asimismo, el oficial de policía les pidió a los padres de loa menores entrar en diálogo para evitar casos como el ocurrido en Uvalde en el que 19 menores y dos profesoras fueron asesinadas por un joven de 18 años, o el caso de Buffalo, en el que un supremacista blanco asesinó a cerca de 10 personas en un supermercado.

Luego del arresto del menor, medios contactaron a Dereck Márquez, padre de Isaac, quien al ser cuestionado sobre las acusaciones a su hijo sentenció: “En este punto, no me siento cómodo diciendo nada porque no quiero cometer un error”, dijo a The Post.

Tras sus cortas palabras, las autoridades dieron a conocer que en la casa de Márquez había armas y que algunas de ellas eran propiedad de Daniel. Aunque desconocen la forma de almacenamiento y las razones de su presencia en el hogar, se aduce a la compra que realizó el menor y de la cual alertó a un compañero.

Asimismo, se informó que no existe un reporte médico en el que se aludan problemas mentales en el menor, pero sí han indicado que su conducta puede ser resultado de la separación de sus padres.

Finalmente, el sheriff Marceno afirmó: “Sé que algunas personas se molestan, es un niño de 10 años, ¿verdad? Lo último que queremos hacer es esposar a un niño de 10 años”, según recogió el New York Post.

Y nuevamente llamó a evitar el acceso de armas a los menores, y a un diálogo continuo entre padres e hijos en la búsqueda de limitar casos de asesinatos en las escuelas de Estados Unidos.

ElUniversal