By

Alexander Lukashenko ha afirmado con seguridad que Rusia no puede perder la guerra contra Ucrania.

El presidente bielorruso ha vuelto a dar su apoyo al ejército ruso mientras la guerra entre ambos países ha durado más de seis meses y las líneas del frente no se mueven en el este.

El jefe de Estado dijo: “Rusia no puede perder, Rusia no puede sufrir una derrota allí. Y yo, al igual que muchos bielorrusos, apoyo a Rusia en este sentido”.

Y añadió: “Occidente acusa a Rusia de ser un agresor. Y [también] nos acusan a nosotros. Pues no. Si no fuera por la operación especial preventiva, primero se habría lanzado un ataque con cohetes contra Bielorrusia. Necesitaban arrastrarnos a esta guerra”.

El presidente bielorruso también dijo que el ejército ucraniano se pondrá en contra de su presidente Volodymyr Zelensky muy pronto.

Explicó: “Hay un conflicto entre el presidente y los militares. Sólo los militares pueden decir con valentía: ‘Debemos llegar a un acuerdo, de lo contrario Ucrania podría ser borrada de la faz de la tierra'”.