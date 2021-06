El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que casi en todos los casos de agresiones contra candidatos hay personas detenidas, y que a pesar de que se ha querido dar la impresión de que hay mucha violencia en este proceso electoral, “no es lo mismo que pasaba antes”.

En su conferencia matutina, López Obrador recordó que se trata de las elecciones más grandes de la historia del país y dijo que puede comprobar que la violencia no es la misma de años anteriores.

“Ahora que algunos candidatos han sido agredidos, casi en todos los casos se tienen detenidos, presuntos responsables, vamos mañana a informar sobre eso aquí”, señaló.

Sin dar mayores detalles, el mandatario informó que en el caso de la candidata de Movimiento Ciudadano por la presidencia municipal de Moroleón, Alma Rosa Barragán, quien fue asesinada a balazos el pasado 25 de mayo, “ya hubo detenciones”.

“Esto lo digo no solo para informar, lo digo para que los que se portan mal no estén pensando que van a cometer un ilícito y no va a suceder nada porque están bien parados y tienen compradas a las autoridades, eso ya no aplica. El que comete un delito es castigado”, agregó.

Minutos después, el presidente insistió en hay condiciones para ejercer el derecho al voto en todos lados, pese a los hechos de violencia registrados en diversos estados.

“Han querido dar a conocer que hay mucha violencia con motivo de las elecciones, les puedo decir que aun siendo la elección más grande en los últimos tiempos en cuanto al número de candidatos que se van a elegir, aún con los hechos lamentables de violencia, no es lo mismo que pasaba antes y lo puedo demostrar, solo no nos vamos a poner a comparar el número de fallecidos”, dijo.

López Obrador dijo que nunca en la historia había habido tanta gente consiente y lo que se vive ahora es “único, excepcional, e inédito” porque son millones de ciudadanos consientes.

Suman 782 agresiones

De acuerdo con recuentos actualizados de organizaciones, en lo que va del actual proceso electoral suman 782 agresiones contra aspirantes, las cuales van desde amenazas e intimidaciones verbales, hasta ataques a golpes, secuestros y homicidios.

Entre estos casos, suman al menos 34 aspirantes, precandidatos y candidatos a un puesto de elección popular, que han sido asesinados.

De acuerdo con una revisión hecha por Animal Político, y del seguimiento que han dado consultoras especializadas en violencia electoral como Etellekt, apenas en 6 de los 34 casos se han anunciado públicamente detenciones.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó el pasado 21 de mayo que hasta ese día se habían atendido 398 casos de candidatos (226 hombres y 172 mujeres) por agresión o amenazas.

La titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, detalló que, de esos casos, 148 ya tienen carpeta de investigación y 250 son denuncias.

Del total de denuncias, añadió la funcionaria, 187 candidatos y candidatas han recibido amenazas y 101 han tenido algún tipo de agresión.

AnimalPolitico