Adalina Davalos, esposa del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, al salir de visitar a su marido en el penal de Apodaca, mencionó que este tiempo en que ‘El Bronco’ ha estado internado ha sido muy desgastante para la familia.

Dávalos Martínez visitó al mediodía de este martes a su esposo en las instalaciones del penal de Apodaca 2, lugar en el que se encuentra detenido desde hace dos semanas.

Tras la visita, anunció que buscará apoyar a asociaciones, y posiblemente funde una, para ayudar a niños que sufren porque su papá o su mamá están en prisión.

Agregó que ella y sus seres queridos tienen fe en Dios, y también confianza en las autoridades y en sus abogados.

Afirmó que situaciones adversas como la de ella la viven desafortunadamente muchas otras familias.

Sobre la posibilidad de solicitar algún permiso especial en sus visitas al penal, la esposa del ex gobernador comentó que no ha pedido ningún permiso especial, aclarando que el trato dentro del penal es el mismo y no existe algún tipo de favoritismo.

“No he pedido ningún permiso especial, sólo estuve los minutos que me correspondían, del horario que se me marcó de visita.

“No hay nada especial, no hay nada de favoritismo, la gente piensa que la situación de Jaime adentro es diferente y no es así”.

Aseguró que ni ella ni su familia se han escondido durante estos días.

Del mismo modo, rechazó que ellos se sientan señalados o acusados por la sociedad.

Admitió que goza de la protección de la justicia federal a través de un amparo contra acciones de autoridades, como orden de detención, arresto o de comparecencia.

