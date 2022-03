By

Luego de que el gobierno federal mostrara una negativa de aplicar la vacuna COVID para niños y niñas de México, el diputado y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, señaló que mediante orden judicial la federación deberá cumplir con su responsabilidad de proteger la salud de niños y niñas.

“Aunque no quiera el gobierno federal va a tener que vacunar a nuestros menores. Hemos ganado ya más de 2 mil 700 amparos donde también se decía que no iban a vacunar a jóvenes entre 12 y 17 años, sin embargo, una resolución judicial no está para ver si quieren o no”, indicó.

En ese sentido, señaló Francisco Sánchez, los amparos que ha promovido el legislador para miles de familias chihuahuenses que quieren vacunar a sus hijos, demandan a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) la autorización de la vacuna Pfizer para su uso en personas a partir de los 5 años, así como al Gobierno Federal la adquisición de estas vacunas pediátricas.

Asimismo, comentó el legislador, esta demanda busca que, como ya sucede en otros países, las y los niños mexicanos cuenten con todas las herramientas disponibles para proteger su salud y dejen de ser rehenes de la indolencia. En razón de que las autoridades sanitarias internacionales ya han aprobado y recomendado la vacunación de niños y niñas.