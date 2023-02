Con información de www.HBM;Noticias.com

Ante los constantes señalamientos de que el ex gobernador César Duarte cuenta con una serie de privilegios al interior del penal de Aquiles Serdán, la gobernadora Maru Campos dijo que habrá que callar muchas bocas, toda vez que solo se trata de un PPL más al interior del penal.

En ese sentido aseguró que el exgobernador César Duarte Jáquez es tratado en el Cereso No.1 de Aquiles Serdán como un interno más y negó que contara con privilegios en su celda, lo cual fue confirmado este fin de semana cuando se realizó un operativo de limpia en el penal.

“Se ha dicho mucho, pero, así como se dijo muchas cosas de una servidora y de muchas personas, gota a gota durante cinco años, y yo quiero dejarle muy claro a esas personas que están allá afuera diciendo que el exgobernador tiene privilegios incluso que no está encarcelado; por supuesto que está encarcelado, por supuesto que no tiene ningún privilegio, es un PPL más (Persona Privada de la Libertad) allá adentro y no vamos a permitir que esto suceda. Quien diga lo contrario lo tiene que demostrar porque nunca demuestran las cosas solamente gritan, pero no demuestran las cosas”, declaró.

Asimismo, informó que el exgobernador César Duarte Jáquez, se encuentra en la base de datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado quien realizó el registro de todos los datos biométricos de todos los internos, que se incluyen en el sistema de la Plataforma Centinela.

En ese registro se especifica el grado de peligrosidad y los delitos que se le imputan a los PPL, además de todas las señas particulares.